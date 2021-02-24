Украинский шоумен и ведущий Анатолий Анатолич вместе с женой Юлией Бойко ждут третьего ребенка. У них уже есть две дочери – Алиса и Лолита.

Радостной новостью Анатолий Анатолич поделился в сети 24 февраля.

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Анатолий Анатолич в третий раз станет отцом

Звезда телевидения обнародовал миловидное фото, на котором все семья позирует возле яркой стены в летних нарядах и со скейтбордами. Сейчас они находятся на отдыхе в Майами, США.

На этом фото нас пятеро. Заметили? Всех целую и обнимаю. Я счастлив,

– написал в сети Анатолий Анатолич.



Семья Анатолия Анатолича / Фото из инстаграма Анатолия Анатолича

Своего коллегу и хорошего друга в сети уже поздравили ведущий Слава Демин, рэп-исполнитель Yarmak, ведущий Александр Педан, модель Александра Кучеренко, певица Varda, спортсмен Денис Бойко и другие.

Радостной новостью в своем инстаграме также поделилась жена Анатолича – Юлия. Она оставила такое же фото, как и супруг, и отметила, что находится на 20 неделе беременности.

Все лучшее, что с нами происходило, связано с рождением детей! Они делают нашу жизнь наполненной, живой, целеустремленной, планируемой, веселой, полной событий и эмоций. Совсем скоро нас будет пятеро! Мы сильно счастливы,

– рассказала Юлия Бойко.

Своих радостных эмоций в комментариях не сдерживают Лилия Яма, экс-супруга Остапчука Елена Войченко, ведущая Неля Шовкопляс, певица Varda, светская звезда Оля Джарты.

Что известно о семье Анатолича?

36-летний ведущий Анатолий женился на своей возлюбленной в 2011 году. В совместном браке у них родилось двое детей – 10-летняя Алиса и 8-летняя Лолита. Если Анатолич успешно себя реализует на телевидении и частных мероприятиях, то Юлия является владелицей влиятельной пиар-компании в Украине Yula. Также она – пресс-атташе Светланы Лободы, которая в свою очередь является крестной мамой старшей дочери.