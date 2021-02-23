Во вторник, 16 февраля, принца Филиппа положили в больницу в Лондоне. Личный врач герцога Эдинбургского называл госпитализацию мерой безопасности, однако после обследования у него обнаружили инфекцию.

Источник, ссылаясь на заявление Букингемского дворца, сообщает, что принц Филипп будет находиться в больнице короля Эдуарда VII еще несколько дней. Сначала причину госпитализации не разглашали, а теперь обнародовали, что у супруга Ее Величества диагностировали инфекцию.

Читайте также Принц Уильям высказался о состоянии дедушки: как чувствует себя принц Филипп

У принца Филиппа обнаружили инфекцию

Как уверяют представители королевской семьи, лечение инфекции продлится следующие несколько дней. Они отмечают, что принц Филипп хорошо реагирует на лечение.

Он комфортно реагирует на лечение,

– говорится в заявлении Букингемского дворца.

Ранее сообщалось о том, что пребывание герцога Эдинбургского в лондонской больнице не связано с коронавирусом.

Что известно о госпитализации принца Филиппа: