У 99-летнего принца Филиппа обнаружили инфекцию: как чувствует себя супруг Елизаветы II
Во вторник, 16 февраля, принца Филиппа положили в больницу в Лондоне. Личный врач герцога Эдинбургского называл госпитализацию мерой безопасности, однако после обследования у него обнаружили инфекцию.
Источник:BBC
Источник, ссылаясь на заявление Букингемского дворца, сообщает, что принц Филипп будет находиться в больнице короля Эдуарда VII еще несколько дней. Сначала причину госпитализации не разглашали, а теперь обнародовали, что у супруга Ее Величества диагностировали инфекцию.
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У принца Филиппа обнаружили инфекцию
Как уверяют представители королевской семьи, лечение инфекции продлится следующие несколько дней. Они отмечают, что принц Филипп хорошо реагирует на лечение.
Он комфортно реагирует на лечение,
– говорится в заявлении Букингемского дворца.
Ранее сообщалось о том, что пребывание герцога Эдинбургского в лондонской больнице не связано с коронавирусом.
Что известно о госпитализации принца Филиппа:
- в больницу короля Эдуарда VII супруг королевы Елизаветы II попал вечером 16 февраля из-за плохого самочувствия. В Лондон он был доставлен на автомобиле, а в клинику он зашел самостоятельно и, судя по фото папарацци, находился в хорошем настроении.
- 20 февраля принц Чарльз посетил отца в больнице. Из медицинского учреждения он вышел со слезами на глазах. Его сфотографировали папарацци;
- впоследствии принца Филиппа посетил принц Уильям. Внук герцога Эдинбургского заверил, что с ним все хорошо.
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