Американская певица и жена певца Дэвида Фостера – Кэтрин Макфи родила сына. Произошло этом 24 февраля и пока в сети нет никаких фото счастливого события.

О родах 36-летней исполнительницы узнали американские СМИ, а также информацию подтвердил представитель Кэтрин Макфи в издании People.

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Кэтрин Макфи и Дэвид Фостер родили здорового мальчика,

– говорится в сообщении.

Счастливая мама сообщила о поле малыша незадолго до родов в подкасте Women on Top. Хотя она призналась, что всегда мечтала о девочке. Мальчик стал первым ребенком для Кэтрин и шестым для 71-летнего Дэвида – у него уже есть 5 дочерей, старшей из которых – 50 лет.

Что известно об отношениях Фостера и Макфи?

Пара познакомилась в 2006 году, когда женщине был 21 год и она была участницей шоу "Американский идол". Дэвид Фостер тогда был в судейском кресле программы. Около 13 лет продолжались их отношения и в июне 2019 года они поженились.