Ему значительно лучше: младший сын принца Филиппа рассказал о состоянии здоровья 99-летнего отца
Уже неделю принц Филипп находится в лондонской больнице. Причиной госпитализации стало плохое самочувствие и инфекция, которую диагностировали во время обследования. Младший сын герцога Эдинбургского принц Эдвард заверил, что отец чувствует себя значительно лучше.
Источник:Sky News
В новом интервью телеканалу Sky News младший сын королевы Елизаветы II и принца Филиппа принц Эдвард рассказал о самочувствии больного отца. Королевский отпрыск сообщил, что лично не посещал герцога Эдинбургского в больнице, однако разговаривал с ним по телефону. По его словам, самочувствие отца улучшается.
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Принц Эдвард о состоянии здоровья 99-летнего принца Филиппа
56-летний принц Эдвард подчеркнул, что его отец до сих пор находится в больнице, а лечение инфекции, которую у него диагностировали, продолжается. Герцогу Эдинбургскому стало лучше, и он ждет возвращения домой – в Виндзорский замок, в котором находится в течение пандемии коронавируса.
Я говорил с ним на днях. Ему значительно лучше, действительно. Он с нетерпением ждет выписки, и это очень радует. Поэтому мы держим кулачки,
– поделился сын принца Филиппа.
Принц Эдвард отметил, что его 99-летний отец немного разочарован пребыванием в больнице, ведь единственное развлечение в клинике – наблюдать за часами и с интересом рассматривать стены. Сын принца Филиппа от имени своей семьи и отца поблагодарил за все добрые сообщения, которые они получили.
Что известно о госпитализации принца Филиппа:
- супруг королевы Елизаветы II попал в больницу вечером 16 февраля по совету личного врача, ведь жаловался на плохое самочувствие
- причину госпитализации Букингемский дворец долго не разглашал, сообщая, что лечение не связано с коронавирусом. На днях стало известно, что во время обследования у герцога Эдинбургского обнаружили инфекцию
- больного отца навещал принц Чарльз. В больницу короля Эдуарда VII он прибыл частным автомобилем, а через 30 минут вышел со слезами на глазах;
- зато внук принца Филиппа принц Уильям заверил, что с дедушкой все хорошо, он находится под наблюдением.
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