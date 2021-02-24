Уже неделю принц Филипп находится в лондонской больнице. Причиной госпитализации стало плохое самочувствие и инфекция, которую диагностировали во время обследования. Младший сын герцога Эдинбургского принц Эдвард заверил, что отец чувствует себя значительно лучше.

В новом интервью телеканалу Sky News младший сын королевы Елизаветы II и принца Филиппа принц Эдвард рассказал о самочувствии больного отца. Королевский отпрыск сообщил, что лично не посещал герцога Эдинбургского в больнице, однако разговаривал с ним по телефону. По его словам, самочувствие отца улучшается.

Важно В 99-летнего принца Филиппа обнаружили инфекцию: как чувствует себя супруг Елизаветы II

Принц Эдвард о состоянии здоровья 99-летнего принца Филиппа

56-летний принц Эдвард подчеркнул, что его отец до сих пор находится в больнице, а лечение инфекции, которую у него диагностировали, продолжается. Герцогу Эдинбургскому стало лучше, и он ждет возвращения домой – в Виндзорский замок, в котором находится в течение пандемии коронавируса.

Я говорил с ним на днях. Ему значительно лучше, действительно. Он с нетерпением ждет выписки, и это очень радует. Поэтому мы держим кулачки,

– поделился сын принца Филиппа.

Принц Эдвард отметил, что его 99-летний отец немного разочарован пребыванием в больнице, ведь единственное развлечение в клинике – наблюдать за часами и с интересом рассматривать стены. Сын принца Филиппа от имени своей семьи и отца поблагодарил за все добрые сообщения, которые они получили.

Что известно о госпитализации принца Филиппа: