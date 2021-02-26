Впродовж останнього тижня західні ЗМІ не припиняли говорити про госпіталізацію принца Філіпа, а також про зірок, які оголошували про свої вагітності та пологи. Про це та інші головні події тижня читайте в матеріалі Showbiz 24.

Підсумки Showbiz 24

Госпіталізація принца Філіпа

99-річний чоловік британської королеви Єлизавети II ще минулого тижня, 17 лютого, був госпіталізований через "погане самопочуття". Спочатку лікарі планували спостерігати за його станом здоров'я кілька днів, але цього тижня стало відомо, що він залишиться у лікарні мінімум до наступного тижня. Налякало і те, що принц Чарльз – син Філіпа – вийшов від нього з лікарні зі сльозами на очах, а принц Гаррі – онук чоловіка – і зовсім хотів найняти приватний літак, аби провідати дідуся прямо зі США.

До слова Йому значно краще: наймолодший син принца Філіпа розповів про стан здоров'я 99-річного батька

Як виявилось, причиною госпіталізації в Букінгемському палаці назвали інфекцію, але яку саме – не уточнювали. За словами принца Вільяма, іншого онука принца Філіпа, дідусь почувається добре і йде на покращення. Одразу після госпіталізації у ЗМІ уточнювали, що хвороба не була спричинена коронавірусом. Зовсім недавно він та його дружина Єлизавета II першими отримали вакцину від COVID-19. Сама королева у новому інтерв'ю зізналась, що почувається добре і захищеною, і закликає усіх робити щеплення, аби бути здоровими.

Секс-скандал із Жераром Депардьє

Про одіозного актора з Франції чули чимало кіноманів, адже він відомий не лише роллю у знаменитому фільмі "Астерікс і Обелікс", а й російським громадянством, яке він зажадав отримати у 2013 році. Останніми роками він "прославився" через секс-скандал: у 2018 році молода акторка звернулась до поліції зі звинуваченнями, що Депардьє двічі нападав на неї у його паризькій квартирі під час неформальних репетицій. Актор тоді все спростував і через недостатню доказову базу справу закрили.

У 2020 році акторка знову звернулась до поліції, аби справу переглянули, і після нових свідчень у грудні, справу відновили. Спочатку на скандал відреагував агент актора – Арно Фрілле, який зазначив, що все є неправдою, справу підняли безпідставно, а звинувачення – ніщо більше, як спроба нажитись на репутації Жерара.

Сам актор відреагував на подію лише 26 лютого, коли заявив, що у його передбачуваної жертви немає ніяких доказів його злодіянь. Він також звинуватив ЗМІ та соцмережі у підігріванні ситуації.

З усіма цими потоковими каналами, новими засобами зв'язку, вебсайтами, соціальними мережами ми ніби живемо в навушниках, які постійно передають негативні і часто помилкові і упереджені новини. Я все це ненавиджу,

– заявив Депардьє.

Чоловік твердо заявив, що 10 березня у суді зможе довести свою невинуватість. На його думку, суддя не повірить у те, що він може бути насильником.

Нові патронажі від Єлизавети II

Ще на початку 2020 року скандальні Меган Маркл та принц Гаррі заявили, що хочуть вийти із королівської сім'ї і більше не виконувати призначені їм обов'язки. Ситуація набула шаленого розголосу, враховуючи пристальну увагу преси до британського подружжя, а також того, що Єлизавета II попередньо не була повідомлена про рішення онука і його дружини. Відтак, вона дала парі рік випробувального терміну, де Меган і Гаррі повинні були спробувати, чи зможуть жити незалежно від монаршої сім'ї.

Про весь скандал навколо виходу Меган і Гаррі з королівської сім'ї – читайте тут.

Майже рік життя у Канаді та США все ж показав Меган та Гаррі, що вони будують абсолютно нове життя, тому у розмові з королевою минулого тижня вони підтвердили, що повністю покидають королівську сім'ю. Королева змушена була забрати частину патронажів (покровительства в організаціях) і передати їх іншим членам родини. Відтак, за неофіційною інформацією у ЗМІ, нові патронажі перейдуть таким особам:

56-річний принц Едвард, син Єлизавети II, або його 56-річна дружина Софі – патрон Королівського національного театру (замість Меган);

(замість Меган); Софі, графиня Уессекська, дружина принца Ендрю – патрон Асоціації університетів Співдружності (замість Меган);

(замість Меган); 70-річна принцеса Анна, донька Єлизавети II – посада генерал-капітана королівської морської піхоти (Royal Marines​​) (замість Гаррі);

(замість Гаррі); 38-річний принц Вільям, спадкоємець престолу після принца Чарльза – посада повітряного коменданта Королівських ВПС (Royal Air Force Honington) (замість Гаррі);

(замість Гаррі); Принц Вільям – патрон Регбійного союзу (замість Гаррі);

(замість Гаррі); Принц Вільям – ​патрон з Футбольної ліги з регбі (замість Гаррі).

Наразі королева ще вагається над посадами президента та віцепрезидентки благодійної організації The Queen's Commonwealth Trust, які раніше обіймали Гаррі і Меган відповідно. Патронажі в таких організаціях, як Mayhew – організація із захисту тварин і Smart Works – компанія для надання допомоги безробітнім жінкам, залишаться за Меган Маркл. Те ж стосується принца Гаррі: він залишається патроном у Rhino Conservation Botswana – організації з охорони носорогів у Боствані; Ігри нескорених (Invictus Games) – міжнародних спортивних змагань у параолімпійському стилі; африканській організації Dolen Cymru та Меморіальному фонді Генрі ван Штраубензе.

Детальніше про Королівський театр і Регбійний союз: яких патронажів позбулись принц Гаррі і Меган Маркл

"День народження" Лесі Українки

25 лютого вся Україна відзначала 150 річницю з дня народження легендарної української поетеси, письменниці та перекладачки Лесі Українки. Її творчістю, без перебільшень, захоплюються мільйони українців. Поезії Лариси Косач (справжнє ім'я поетеси) вивчають у школах, а її творчу діяльність досі досліджують науковці та біографи. Втім, її літературний спадок існує не лише в книгах, а й у піснях та фільмах. Окрім проникливих цитат, виконавці та режисери надихаються образами героїв Лесі та зображують їх вже у своїх "творах". Ось кілька матеріалів, які ми пропонуємо переглянути не лише у день річниці Лесі Українки, а й в будь-який момент для пошуку натхнення:

Куди поїхати, щоб дізнатися більше про життя Лесі Українки

5 ідей для крутого уроку з вивченням творчості Лесі Українки



Легенда української літератури – Леся Українка / Фото з мережі

Зірковий бейбі-бум

Схоже, знаменитості на карантині не гаяли часу :) А якщо серйозно, то зірки активно почали повідомляти про свої пологи або ж про те, що вони скоро стануть батьками. Лише за останній тиждень про поповнення у сім'ї повідомили 4 знаменитості, а про те, що перебувають у стані очікування малюків – ще 2 зірки.

Зірка фільму "Поспішай кохати" Менді Мур народила сина Августа. Батьком дитини став співак Тейлор Голдсміт.

Британська співачка Палома Файт вдруге стала мамою. Вона народила дівчинку від художника Леймана Лахчіна.

Американська виконавиця Кетрін Макфі народила сина. Хлопчик став першою дитиною для Кетрін і шостою для 71-річного чоловіка Девіда – у нього вже є 5 доньок, найстаршій з яких – 50 років.

Андрій Джеджула та Юлія Леус теж стали батьками для дівчинки, яку назвали Аделіною. У чоловіка вже є син від першого шлюбу із Сантою Дімопулос, а в Юлії – доросла донька теж від перших стосунків.

Щодо вагітностей, то щасливу звістку про очікування третьої дитини повідомив український ведучий Анатолій Анатоліч. У нього та дружини Юлії є вже дві доньки.

Матір'ю вперше також стане британська співачка Еллі Голдвінг. Малюка зірка народить від артдилера Каспара Джоплінга.

Варто додати, що про стать малюка також дізналось подружжя Віктора Павліка і Катерини. У пари народиться син.

А от зіркова пара "Холостяка" Макса Михайлюка та Даші Хлистун зізнались, що їхня донечка народиться вже у квітні 2021 року.