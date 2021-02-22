Герой 10 сезона шоу "Холостяк" Максим Михайлюк ждет появления первенца. Его избранница Даша Хлыстун находится на 32 неделе беременности и уже в апреле родит любимому дочь.

В мае прошлого года пилот Максим Михайлюк закрутил роман с перспективной украинской моделью Дашей Хлыстун, а уже в начале февраля объявил, что у них родится ребенок. Однако девушка забеременела от "Холостяка" значительно раньше и после многочисленных вопросов фолловеров решилась рассекретить срок.

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Когда девушка Макса Михайлюка родит первенца

Сейчас Даша Хлыстун находится на 32 неделе беременности. За это время она успела поправиться на 15 килограммов. Так, стоит ожидать, что первенец модели и "Холостяка" Макса Михайлюка появится на свет уже в апреле этого года.

Подумала, А чего собственно с вами не поделиться тем, какой срок, ведь мне то уже рожать скоро. Пузожителю почти 32 недели,

– объявила модель.

Беременность девушки Макса Михайлюка: