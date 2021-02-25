Вся Украина 25 февраля отмечает 150 лет со дня рождения легендарной украинской поэтессы и переводчицы Леси Украинки. Ее творчество десятилетиями вдохновляет не только любителей литературы, но и певцов, ученых и людей самых разных профессий.

Многие украинские звезды создают музыку и аранжировки к текстам стихов, которые в свое время написали великие поэты. К словам Леси Украинки тоже обращались исполнители и воспевали ее стихи в романтических клипах и студийных записях.

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Редакция Showbiz 24 предлагает послушать несколько песен украинских групп и дуэтов, где были взяты за основу стихи Леси Украинки.

Песни, основанные на поэзии Леси Украинки

Бумбокс – "Твій номер / Плющ"

"Хотіла б я тебе, мов плющ, обняти…" (1900)

Хотіла б я тебе, мов плющ, обняти,

Так міцно, щільно, і закрить од світа,

Я не боюсь тобі життя одняти,

Ти будеш мов руїна, листом вкрита, —

Плющ їй дає життя, він обіймає,

Боронить від негоди стіну голу,

Але й руїна стало так тримає

Товариша, аби не впав додолу.

Їм добре так удвох, — як нам з тобою, —

А прийде час розсипатись руїні, —

Нехай вона плюща сховає під собою.

Навіщо здався плющ у самотині?

Хіба на те, аби валятись долі

Пораненим, пошарпаним, без сили

Чи з розпачу повитись на тополі

І статися для неї гірш могили?

Бумбокс – Твій номер / Плющ: смотреть видео онлайн

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Сестры Тельнюк "Досадонька"

"Ой, здається – не журюся…" (1901)

Ой, здається – не журюся, таки ж я не рада,

чогось мені тяжко-важко, на серці досада.

Ой кину я ту досаду геть на бездоріжжя,

зійшла моя досадонька, як мак серед збіжжя;

а я той цвіт позриваю та сплету віночка,

кину його, червоного, в воду до поточка:

пливи, пливи, мій віночку, до самого моря,

може, буря тебе втопить, чи не збудусь горя.

Ой розбила вінка буря, таки ж не втопила,

а від нього синя хвиля геть почервоніла.

Гірка вода в синім морі, гірко її пити;

чом я свою досадоньку не можу втопити?

Сестры Тельнюк – Досадонька: смотреть видео онлайн

Kulshenka & Shy "Лісова пісня"

"Лісова пісня" (1912)

Нічого, спала, хто ж зимою робить?

Спить озеро, спить ліс і очерет.

Верба рипіла все: "Засни, засни".

І снилися мені всі білі сни.

Я спала. Дихали так вільно груди

По білих снах рожевії гатки

Легенькі гаптували мережки.

І мрії ткались золото-блакитні

Спокійні, тихі, не такі, як літні.

Kulshenka & Shy – "Лісова пісня" – смотреть видео онлайн

Оксана Муха "Вишеньки, черешеньки"

"Вишеньки, черешеньки" (1891)

Поблискують черешеньки

В листі зелененькім,

Черешеньки ваблять очі

Діточкам маленьким.

Дівчаточко й хлоп'яточко

Під деревцем скачуть,

Простягають рученята

Та мало не плачуть:

Раді б вишню з'їсти,

Та високо лізти,

Ой раді б зірвати,

Та годі дістати!

"Ой вишеньки-черешеньки,

Червонії, спілі,

Чого ж бо ви так високо

Виросли на гіллі!"

"Ой того ми так високо

Виросли на гіллі, –

Якби зросли низесенько,

Чи то ж би доспіли?"

Оксана Муха – Вишеньки, черешеньки: смотреть видео онлайн

Музыка Павла Табакова "Мріє, не зрадь!"

"Мріє, не зрадь! (1905)

Мріє, не зрадь! Я так довго до тебе тужила,

Стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей,

А тепера я в тебе остатню надію вложила.

О, не згасни, ти, світло безсонних очей!

Мріє, не зрадь! Ти ж так довго лила свої чари

В серце жадібне моє, сповнилось серце ущерть,

Вже ж тепера мене не одіб’ють від тебе примари,

І не зляка ні страждання, ні горе, ні смерть.

Я вже давно інших мрій відреклася для тебе.

Се ж я зрікаюсь не мрій, я вже зрікаюсь життя.

Вдарив час, я душею повстала сама проти себе,

І тепер вже немає мені вороття.

Тільки – життя за життя! Мріє, станься живою!

Слово, коли ти живе, статися тілом пора.

Хто моря переплив і спалив кораблі за собою,

Той не вмре, не здобувши нового добра.

Мріє, колись ти літала орлом надо мною, –

Дай мені крила свої, хочу їх мати сама,

Хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною,

А як прийдеться згинуть за теє – дарма!

Павел Табаков – Мріє, не зрадь: смотреть видео онлайн