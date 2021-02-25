5 проникновенных песен украинских звезд, отснованных на поэзии Леси Украинки
Вся Украина 25 февраля отмечает 150 лет со дня рождения легендарной украинской поэтессы и переводчицы Леси Украинки. Ее творчество десятилетиями вдохновляет не только любителей литературы, но и певцов, ученых и людей самых разных профессий.
Источник:24 канал
Многие украинские звезды создают музыку и аранжировки к текстам стихов, которые в свое время написали великие поэты. К словам Леси Украинки тоже обращались исполнители и воспевали ее стихи в романтических клипах и студийных записях.
Стоит прочитать Леся Украинка: интересное, скандальное и важное о писательнице
Редакция Showbiz 24 предлагает послушать несколько песен украинских групп и дуэтов, где были взяты за основу стихи Леси Украинки.
Песни, основанные на поэзии Леси Украинки
Бумбокс – "Твій номер / Плющ"
"Хотіла б я тебе, мов плющ, обняти…" (1900)
Хотіла б я тебе, мов плющ, обняти,
Так міцно, щільно, і закрить од світа,
Я не боюсь тобі життя одняти,
Ти будеш мов руїна, листом вкрита, —
Плющ їй дає життя, він обіймає,
Боронить від негоди стіну голу,
Але й руїна стало так тримає
Товариша, аби не впав додолу.
Їм добре так удвох, — як нам з тобою, —
А прийде час розсипатись руїні, —
Нехай вона плюща сховає під собою.
Навіщо здався плющ у самотині?
Хіба на те, аби валятись долі
Пораненим, пошарпаним, без сили
Чи з розпачу повитись на тополі
І статися для неї гірш могили?
Бумбокс – Твій номер / Плющ: смотреть видео онлайн
Интересно Мужчины Леси Украинки: секреты личной жизни великой женщины
Сестры Тельнюк "Досадонька"
"Ой, здається – не журюся…" (1901)
Ой, здається – не журюся, таки ж я не рада,
чогось мені тяжко-важко, на серці досада.
Ой кину я ту досаду геть на бездоріжжя,
зійшла моя досадонька, як мак серед збіжжя;
а я той цвіт позриваю та сплету віночка,
кину його, червоного, в воду до поточка:
пливи, пливи, мій віночку, до самого моря,
може, буря тебе втопить, чи не збудусь горя.
Ой розбила вінка буря, таки ж не втопила,
а від нього синя хвиля геть почервоніла.
Гірка вода в синім морі, гірко її пити;
чом я свою досадоньку не можу втопити?
Сестры Тельнюк – Досадонька: смотреть видео онлайн
Kulshenka & Shy "Лісова пісня"
"Лісова пісня" (1912)
Нічого, спала, хто ж зимою робить?
Спить озеро, спить ліс і очерет.
Верба рипіла все: "Засни, засни".
І снилися мені всі білі сни.
Я спала. Дихали так вільно груди
По білих снах рожевії гатки
Легенькі гаптували мережки.
І мрії ткались золото-блакитні
Спокійні, тихі, не такі, як літні.
Kulshenka & Shy – "Лісова пісня" – смотреть видео онлайн
Оксана Муха "Вишеньки, черешеньки"
"Вишеньки, черешеньки" (1891)
Поблискують черешеньки
В листі зелененькім,
Черешеньки ваблять очі
Діточкам маленьким.
Дівчаточко й хлоп'яточко
Під деревцем скачуть,
Простягають рученята
Та мало не плачуть:
Раді б вишню з'їсти,
Та високо лізти,
Ой раді б зірвати,
Та годі дістати!
"Ой вишеньки-черешеньки,
Червонії, спілі,
Чого ж бо ви так високо
Виросли на гіллі!"
"Ой того ми так високо
Виросли на гіллі, –
Якби зросли низесенько,
Чи то ж би доспіли?"
Оксана Муха – Вишеньки, черешеньки: смотреть видео онлайн
Музыка Павла Табакова "Мріє, не зрадь!"
"Мріє, не зрадь! (1905)
Мріє, не зрадь! Я так довго до тебе тужила,
Стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей,
А тепера я в тебе остатню надію вложила.
О, не згасни, ти, світло безсонних очей!
Мріє, не зрадь! Ти ж так довго лила свої чари
В серце жадібне моє, сповнилось серце ущерть,
Вже ж тепера мене не одіб’ють від тебе примари,
І не зляка ні страждання, ні горе, ні смерть.
Я вже давно інших мрій відреклася для тебе.
Се ж я зрікаюсь не мрій, я вже зрікаюсь життя.
Вдарив час, я душею повстала сама проти себе,
І тепер вже немає мені вороття.
Тільки – життя за життя! Мріє, станься живою!
Слово, коли ти живе, статися тілом пора.
Хто моря переплив і спалив кораблі за собою,
Той не вмре, не здобувши нового добра.
Мріє, колись ти літала орлом надо мною, –
Дай мені крила свої, хочу їх мати сама,
Хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною,
А як прийдеться згинуть за теє – дарма!
Павел Табаков – Мріє, не зрадь: смотреть видео онлайн
Поделиться новостью