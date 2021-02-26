9 января королева Елизавета II вместе с мужем принцем Филиппом первыми в королевской семье вакцинировались от коронавируса. На днях она публично рассказала, что сама процедура была безболезненной, а после прививки она чувствует себя защищенной.

Ее Величество через видеозвонок связалась с представителями здравоохранения, которые отвечают за ход вакцинации в Великобритании. Она услышала о чрезвычайной командной работе, которая происходит по всему Соединенному Королевству, и о жизненно важном значении доставки вакцины в каждую общину.

Важно Королева Елизавета II и принц Филипп вакцинировались от коронавируса

Королева Елизавета II о вакцинации от коронавируса

Во время разговора с медиками королева Елизавета II рассказала о собственном опыте вакцинации. Она заверила, что все произошло быстро и безболезненно. Напомним, что королевская чета получила первую прививку в Виндзорском замке.

Это было очень быстро, и я получила много писем от людей, которые были очень удивлены тем, как легко вакцинироваться. А укол – это совсем не больно и не вредно,

– заявила Ее Величество.

Королева Елизавета II отметила, что вакцинация от COVID-19 чрезвычайно важна как для каждого гражданина, так и для государства в целом.

"После того, как вы вакцинировались, у вас возникает ощущение защищенности. Это, по моему мнению, очень важно. Я думаю, тем, кто никогда не делал прививки, очевидно, трудно переступить через себя... Но сейчас они должны думать о других людях, а не о себе", – отметила королева Елизавета II.

Добавим, вскоре после вакцинации муж Ее Величества 99-летний принц Филипп попал в больницу из-за плохого самочувствия. Впоследствии выяснилось, что во время обследования у него обнаружили инфекцию, которая не связана с коронавирусом. На днях младший сын королевской четы принц Эдвард заверил, что отец чувствует себя значительно лучше, однако до сих пор находится под наблюдением врачей.

Напомним, вслед за королевой Елизаветой II и принцем Филиппом вакцинировались принц Чарльз и герцогиня Камилла. Вакцинацию провел королевский врач в доме супругов в Глостершире, где они проводят карантин.