Бейби-бум продолжается, несмотря на пандемию и нестабильность в мире. Звездные мамы каждый раз сообщают публикt о пополнении в семьях, а фанаты с нетерпением ожидают новые фотографии кумиров.

С началом проблем у бельевой компании Victoria's Secret, связанных с высшим руководством и политикой бренда, быть "ангелом" стало уже не так престижно. Долгожданные шоу, на которых модели демонстрировать стройные формы в купальниках и крыльях, в последний раз проводились еще в 2018 году. Даже когда о COVID-19 в мире еще никто не слышал, осенью шоу Victoria's Secret 2019 отменили.

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Со временем бренд переориентировался в своей рекламе и продукции на все женские типы фигур и даже рас, хотя и это не всегда имело положительный отзыв у покупателей. Модели, которые годами были примером для подражания, начали признаваться о проблемах со здоровьем и осуждении со стороны поклонников за "стандарты красоты".

Впрочем, в 2020-2021 годах многие из них познали радость материнства, и пока весь модельный мир в основном стоит на паузе, те открывают для себя новые роли – матери. Предлагаем узнать о нескольких из них.

Джиджи Хадид

Хотя американская модель не была "ангелом" бренда, но в последние годы ее постоянно приглашали на шоу Victoria's Secret, где она демонстрировала элитное белье.



Джиджи Хадид на шоу Victoria's Secret в 2018 году / Фото Getty Images

В сентябре 2020 года 25-летняя Джиджи Хадид и 27-летний Зейн Малик стали родителями. У них родилась дочь Хай, роды которой проходили дома. Впервые о беременности девушки фанаты узнали в апреле, когда девушка праздновала свой день рождения в кругу семьи в Пенсильвании. Впоследствии она подтвердила информацию о беременности. Сейчас пара переехала жить в Нью-Йорк, где часто появляется с коляской на улицах города. Говорят, что пара уже тайно поженилась.

Роми Стрейд

Нидерландская модель Роми Стрейд с 2015 года входила в ряды "ангелов" Victoria's Secret. До этого ее дважды приглашали как Джиджи Хадид на специальные показы в шоу.

Роми Стрейд на шоу Victoria's Secret в 2018 году / Фото Getty Images

В начале декабря 2020 года она тоже стала матерью. Новость о беременности 25-летней девушки всколыхнула все СМИ, поскольку она призналась, что несколько лет боролась с синдромом поликистозных яичников, который мог стать причиной бесплодия. Из-за постоянного стресса на работе, поездок и ограниченного питания ей не удавалось забеременеть, но после курса лечения, в конце мая, она объявила, что ждет ребенка.

Роми Стрейд родила девочку Минт от своего мужа Лоренса ван Лувена. С ним девушка тайно вышла поженилась в 2018 году. Пара сейчас живет в Нидерландах и часто вместе выходит на прогулки. Модель не боится показывать миру малышку, поэтому смело публикует в сети ее фотографии.

Эльза Хоск

Шведская модель Эльза Хоск, наряду с другими, начала сотрудничество со знаменитым брендом Victoria's Secret: с 2011-го года участвовала в показах марки, а с 2014 – стала почетным "ангелом". В шоу 2018 она имела честь одеть самаое дорогое бра стоимостью 1 миллион долларов. Белье была разработано ателье Swarovski и вручную украшено 2100 бриллиантами.



Эльза Хоск в самом дорогом бра Victoria's Secret / Фото Getty Images

Все изменилось, когда она в сентябре 2020 года объявила, что тоже станет матерью. 32-летняя звезда в феврале 2021 года родила дочь Тууликки Джоан. О родах модель решилась рассказать миру только через 10 дней после рождения девочки. Отцом девочки стал ее любимый Том Дэйли – основатель бренда District Vision. Пара не жената, впрочем довольно долго встречается.

Эльза Хоск известна миру также своим отменным вкусом в одежде, так как до родов, так и после она продолжает демонстрировать стильные образы во время прогулок.

Элизабет Грейс

Ряды мам также неожиданно пополнила американская модель Элизабет Грейс! В 2016 году девушка участвовала в специальных шоу Victoria's Secret, а в апреле 2019-го она стала "ангелом". Впрочем, в новом статусе она до сих пор не выходила на показы бренда из-за отмены шоу в 2019 году и пандемии коронавируса.



Элизабет Грейс на шоу Victoria's Secret на шоу в 2018 году / Фото Getty Images

И пока мир приходил в себя от локдаунов и карантина, 24-летняя Элизабет решила создать новую семью. Вместе с возлюбленным – футболистом Николасом Краузе они родили ребенка. Пол и имя малыша модель не раскрывает. Произошло это несколько дней назад, в начале апреля. На протяжении всей беременности она скрывала свое состояние, чтобы насладиться всем сполна вместе с любимым.