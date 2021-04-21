Семья остановилась в роскошной трехэтажной вилле на территории 5-звездочного отеля в Анталии. Оля Полякова показала, что с матерью и дочерьми она наслаждаются вкусными завтраками, морем, солнечными днями и собирается на девичьи посиделки. От такого отпуска певица в восторге, ведь она почти год не видела маму и никогда не отдыхала без мужа Вадима.

К теме Яркий макияж и каре: дочь Оли Поляковой покорила сменой имиджа

"Я никогда не отдыхала в девичьей компании – ни с подругами, ни даже с друзьями. Только с семьей. Я так была загружена работой, что отдых с семьей для меня был единственным шансом провести с ними время. Этот отдых тоже с семьей, но вместо мужа – мама, которую я не видела почти год из-за локдауна", – поделилась Оля Полякова.

Для девичника в Турции артистка выбрала легкое красно-черное мини-платье, сделала нежный макияж и элегантно уложила длинные волосы. Старшая дочь звезды Мария надела стильный комбинезон с цветочным принтом – мини-юбку и топ с обнаженными плечами, тогда как младшая Алиса позировала в мятном худи.

Больше всего комплиментов от пользователей получила мама Оли Поляковой. Для посиделок она подобрала пудровое худи и белую кофту. Не забыла женщина и о макияже с акцентом на губы. Поклонники певицы не скрывали своего восторга и признались, что мама Поляковой выглядит как ее сестра или подруга.

"Оля, сколько маме лет? Она выглядит на 45, не больше";

"Имеет красивый вид, у нас время это редкость";

"Мама очень красивая и так молодо выглядит";

"Какие вы все красивые. Все как сестры, а не три поколения";

"Мама? Я думала подружка".

Напомним, последний раз Оля Полякова была на отдыхе за границей в конце марта. Тогда она не рассекречивала место отпуска, а только делилась новыми фото с дочкой, на которых они позировали в купальниках.