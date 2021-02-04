Популярная украинская певица Светлана Тарабарова продолжает делиться милыми фото со своими детьми. Она снова очаровала новым фото с сыном и дочкой.

Источник: инстаграм Светланы Тарабаровой

Известная украинская певица Светлана Тарабарова почти ежедневно радует аудиторию трогательными фотографиями. Она очаровывает сеть семейными фото.

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Новое фото Светланы Тарабаровой

Знаменитость позировала с самыми родными в детской комнате. Певица не забывает о карьере, но и много времени уделяет детям. Перед камерой Светлана Тарабарова предстала в удобном домашнем образе. Она надела бежевый широкий костюм, состоявший из брюк и кофточки.

Длинные волосы артистка распустила и выпрямила, а также продемонстрировала натуральную красоту без косметики на лице.

Сын Светланы Тарабаровой Иван надел голубую пижаму с принтом. Он мило целовал звездную мамочку в щечку. На руках певица держала маленькую Маричку. Снимок умилил сеть.



Светлана Тарабарова / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой

Под фото Светлана Тарабарова поделилась, что ей нужно, чтобы быть спокойной и улыбчивой мамой: "здоровый сон больше 2 часов и вкусная, полезная еда. Музыка и ощущение, что я нужна своим друзьям, семье и всем фанам светлой стороны музыки. Объятия мужа, детей в течение всего дня, без этого никак, я обожаю объятия".