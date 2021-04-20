Известная украинская артистка Наталка Карпа не скрывает личную жизнь и часто делится с поклонниками кадрами из своей жизни. На днях она опубликовала серию миловидных фото.

Смотрите также Монатик с женой и сыновьями позировал в съемке для глянца: эффектные фото

Съемка Наталки Карпы с дочкой

Знаменитость поделилась, что эту фотосессию она решила устроить еще до того, как отправилась с дочкой Златой в Египет. Звездная мама вместе с дочкой позировали в маленьком бассейне с разноцветными шариками. Они много смеялись, развлекались и играли.

Наталка Карпа с дочкой Златой примеряли парные образы – они позировали в ярких розовых спортивных костюмах. Певица распустила пышные волосы и уложила их нежными волнами. На лице звезда сделала яркий макияж. Она подчеркнула глаза нюдовыми тенями и стрелками, а губы накрасила насыщенной помадой винного цвета.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

В комментариях Наталку Карпу и ее маленькую дочь засыпали комплиментами: