Первые теплые выходные весны Катя Осадчая провела за городом с семьей. Вместе с мужем Юрием Горбуновым и 4-летним сыном Иваном звезда поехала в Днепр и очаровала трогательными семейными кадрами.

Известные супруги живут не в суетливом Киеве, а в закрытом коттеджном поселке за городом, но им нравится путешествовать еще дальше от столицы. Благодаря карантину Катя Осадчая и Юрий Горбунов полюбили внутренний туризм и чуть ли не каждые выходные открывают новые живописные уголки Киевщины.

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Теплый весенний уик-энд звездная семья проводит активно. В субботу родители с сыном поехали в городок Украинка, чтобы насладиться широким Днепром. На набережной они устроили семейную фотосессию, представ в кадре вместе.

Наконец-то тепло! Планы на выходные – дышать свежим воздухом, путешествовать по окрестностям Киева и работать, конечно,

– поделилась Катя Осадчая.

Катя Осадчая с мужем и сыном / Фото Instagram / @gorbunovyuriy



Катя Осадчая с мужем Юрием Горбуновым / Фото Instagram / @gorbunovyuriy



Сын Осадчей и Горбунова / Фото Instagram / @kosadcha​ Сын Осадчей и Горбунова / Фото Instagram / @kosadcha​

Для путешествия с мужем и сыном ведущая выбрала удобный повседневный образ. Она сфотографировалась в черных брюках в рубчик, теплом свитере, красной куртке, шапке и массивных белых кроссовках. Волосы звезда собрала в хвост, а лицо оставила без макияжа, как и во время всех семейных выходов на природу.

У Кати Осадчей и 4-летнего Ивана получился неплохой family look, ведь мальчик тоже надел красную куртку, черные брюки и светлую обувь.



Катя Осадчая / Фото Instagram / @kosadcha​



Катя Осадчая / Фото Instagram / @kosadcha​

Если субботу семья Кати Осадчей и Юрия Горбунова провела в городе Украинка, то в воскресенье вместе с друзьями отправилась в зоопарк в Межигорье. Они увидели множество животных и нашли пролески и подснежники, которые шоумен запретил рвать маленькому сыну. Добавим, прошлый уик-энд мальчик провел с отцом. Пока мама не видела, Горбунов посадил Ивана за руль своего авто.