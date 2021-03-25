Украинская артистка Слава Каминская, которая недавно вышла из популярного женского коллектива "НеАнгелы", призналась, что ее регулярно пранкуют (шутят над ней) друзья и дети. Впрочем, она все понимает, так как у нее отличное чувство юмора, что доказывает ее никнейм в инстаграме как "Баба Славка" и забавные сообщения, которые она часто пишет.

Зная о самоиронии артистки, Славу Каминскую пригласили к участию в ImprovLiveShow. За кулисами шоу Каминская рассказала, как над ней любят шутить друзья.

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Они придумали мне несколько прозвищ: "Что-что" и "Где-где". Поскольку у меня музыкальный слух, я улавливаю все окружающие звуки. Часто даже те, которые мне не нужны и не должны быть интересны. Вырываю фразу из контекста и затем несколько раз переспрашиваю, а что же и где случилось,

– поделилась Каминская.

В частности, она призналась, что ее дети тоже любят над ней посмеяться.

"Ой, был один случай, уже можно сказать, традиционный. Когда по дороге из детского садика Леонард устроил сильную истерику. Мне пришлось даже остановить машину и начать его успокаивать. Продолжалось это минут 10 минимум. Ничего не помогало. Потом в одну секунду этот маленький человек остановился, посмотрел мне в глаза и просто начал истерически смеяться со словами: "Мама, я тебя разыграл". Все бы ничего, но этот пранк успешно подхватила дочь и практикуется теперь на матери при любом удобном случае," – пригадала Каминская.

Правда, артистка тоже любит пошутить над родными, что совсем не скрывает.