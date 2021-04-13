Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала в очередной раз покорила Сеть красивым роликом, где показала повседневные домашние дела и сыновей. Оператором такого видео был возлюбленный артистки.

Джамала является одной из самых популярных мамочек в украинском шоу-бизнесе. Она часто радует поклонников семейными кадрами. Пока длится карантин, на личной странице исполнительницы в инстаграме появляется много публикаций из дома.

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Новое семейное видео Джамалы

В новом ролике звезда показала свой обычный будний день. Она предстала перед камерой на диване, где показала множество дел, которые выполняет в течение дня. Джамала назвала это место "диванным критиком" и отметила, что это центр ее дома.

Знаменитая мама много времени уделяет воспитанию сыновей, поэтому на видео они также были. Это особенные, трогательные моменты, которыми она наслаждается каждый день.

Центр нашей домашней вселенной, где мы играемся, где я пишу музыку, ем, собираюсь, отдыхаю, люблю своих детей,

– написала в публикации Джа.

Артистка добавила, что ролик снимал ее возлюбленный, именно поэтому его нет на видео. И поблагодарила за эти незабываемые моменты.