35-летняя артистка призналась, что о влюбленности сына узнала между тем как "бубнила на погоду, дедлайны, соседа, который паркуется как олень". Первенец Оли Цибульской откровенно рассказал ей о чувствах к черненькой, веселой и доброй девочке, с которой познакомился на детской площадке.

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6-летний Нестор признался, что она похожа на его звездную маму. Однако, сама певица этому не слишком радуется, ведь не считает себя образцовой женщиной.

На площадке есть девочка, от которой у сына тлеет любовь. Сладкая, искренняя, чистая и детская. Если действительно дама сердца сына похожа на маму, то матери срочно нужен психолог. Сын, сегодня мама не идеал для подражания,

– высказалась Оля Цибульская.

Артистка пояснила: устала так, что "заедает штрудель борщом и занюхивает щечками" сына. Несмотря на бешеный ритм жизни звезда таки находит время не только для откровенных разговоров с наследником, но и для весенних прогулок с ним.

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Оля Цибульская поделилась новым фото с Нестором. Они позировали с мороженым в руках на той же детской площадке, на которой влюбился мальчик. На личной странице в инстаграме он поделился похожим кадром и написал: "Влюбился. Девушки вдохновляют".