Украинская певица Alyosha наслаждается материнством. В прошлом году она в третий раз стала мамой, родив дочь Марию. На днях поделилась миловидным роликом, где показала, как девочка прыгает.

Alyosha (настоящее имя – Елена Тополь) сейчас большую часть времени уделяет воспитанию детей. В сети она редко обнародывает семейные кадры, поэтому любая публикация вызывает большой ажиотаж и активные обсуждения среди подписчиков.

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Видео с дочкой Alyosha

На ролике, который знаменитость распространила в сети, ее дочь изображена дома. Маленькая Мария весело прыгает на специальной игрушке. Малышка счастлива, такое занятие ей очень нравится.

Лицо дочери Елена еще не решилась показать. Сейчас она держит семейную жизнь подальше от посторонних глаз и только иногда делится с подписчиками интересными находками среди товаров для детей.

Интересная вещь для того, чтобы малыш прыгал. Мария очень довольна! И я рада, что она не на руках,

– написала в публикации Alyosha.

В комментариях некоторые из подписчиков отмечают, что такая игрушка может быть опасной для ребенка и в будущем негативно повлиять на здоровье. Однако Мария играет под наблюдением мамы, поэтому такое волнение не всегда уместно.

Есть и те фоловеры, которые обратили внимание именно на редкие кадры девочки и отмечают, что она очень выросла.