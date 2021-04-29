Знаменитая семья мечтала об отдыхе на побережье океана и уже наслаждается теплыми солнечными днями в райском уголке планеты. Ежедневно Кристина и Григорий радуют многотысячную аудиторию поклонников новыми фотографиями из отпуска.

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Кристина Решетник с сыновьями на яхте

Чтобы разнообразить отдых на острове, родители решили организовать водную прогулку на яхте. Среди океана сыновья супругов – Дмитрий, Иван и маленький Александр были невероятно счастливыми. Этот яркий момент на палубе яхты заснял Григорий.

Кристина для такой прогулки выбрала фиолетовый пляжный костюм. На шее у нее красовался цветной платок, а на лице были солнцезащитные очки.

Наши три продолжения! Иван с Дмитрием ищут дельфинов, Саша, как всегда, в нирване. В шоке, куда его постоянно везут, но рад, что вместе с нами,

– написала в публикации звездная мамочка.



Кристина Решетник с сыновьями на Мальдивах / Фото из инстаграма Кристины Решетник

В комментариях поклонники Решетник выражают комплименты многодетной мамочке и ее отпрыскам.