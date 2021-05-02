Звезда телешоу "Светская жизнь" Катя Осадчая подтвердила слухи о своей третьей беременности в своей программе. Женщина радостно поделилась, что с нетерпением ждет появления малыша.

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Об этом она рассказала в беседе с Олей Поляковой в Турции, когда прилетела к ней на отдых взять интервью. Артистка заметила изменения в фигуре ведущей но не удержалась, чтобы не спросить о пополнении.

"Я так вижу, что тоже тебя могу поздравить ли ты хорошо позавтракала, или мне кажется?" – поинтересовалась артистка.

Да, мы с Юрой ждем пополнения. Еще не мама-героиня, но многодетная!

– заявила Осадчая.

Имя и пол будущего ребенка Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов еще не сообщали.

Что известно о третьей беременности Екатерины Осадчей

Подозрения о "интересном положении" журналистки Екатерины Осадчей начались после того, как звезда вместе со своим мужем Юрием Горбуновым посетила Вечер премьер. На светскую вечеринку телеведущая появилась в красном платье длины макси, которое облегало ее фигуру и подчеркивало округлившийся животик Осадчей.



Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с сыном Иваном / Фото из инстаграма ведущей

У супругов Осадчей и Горбунова есть сын-первенец Иван, который родился в 2017 году, так что этот малыш станет для пары вторым. Также, у ведущей есть сын Илья от первого брака с депутатом Олегом Полищуком. Юрий Горбунов раньше тоже был женат, однако детей у них с бывшей женой не было.