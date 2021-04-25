Для съемки на безлюдном пляже звездные мама и дочь выбрали одинаковые наряды. Оля Полякова и Маша позировали в сплошных бархатных купальниках черного цвета. Их изюминкой стало глубокое декольте с прозрачной вставкой, которое позволило певице продемонстрировать свои аппетитные формы.

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Артистка позировала в трендовых солнцезащитных очках, а волосы собрала в высокий хвост. Маша распустила роскошные длинные волосы, вернув естественный цвет после того, как звездная мама самостоятельно покрасила ее в ярко-рыжий.

Стоит отметить, как у 37-летней Оли Поляковой, так и у ее 16-летней дочери роскошные фигуры. Они похвастались длинными ножками, которым завидуют многие коллеги певицы, и стройными телами.



Оля Полякова с дочкой Машей / Фото из инстаграма певицы



Оля Полякова с дочкой Машей / Фото из инстаграма певицы



Оля Полякова с дочкой Машей / Фото из инстаграма певицы Оля Полякова с дочкой Машей / Фото из инстаграма певицы