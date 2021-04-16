Підсумки тижня: розставання Джей Ло і нареченого і підготування до похорону принца Філіпа

Впродовж останнього тижня світ оплакував смерть чоловіка Єлизавети II – принца Філіпа, а також був шокований новиною про розставання Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса. Про ці та інші новини читайте далі у матеріалі.

Кінець роману Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса

Перші чутки про негаразди в парі з'явились всередині березня 2021 року. Інсайдери видання People повідомляли, що пара на 4 рік стосунків розійшлась. Причиною тоді назвали заклопотаність обох у роботі та постійна відстань. Вже згодом Джей Ло та Алекс Родрігес спростували усі чутки, хоча зізнались, що вони переживають непростий період.

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Алекс навіть прилітав на Домініканські острови до своєї коханої, де вона працювала на зйомках фільму "Весілля з рушницею". Але, схоже, це не допомогло, і останні фото в інстаграмі Лопес свідчили про те, що вона вже не носить обручку від коханого, з якою він їй освідчився 2 роки тому.

Вже 15 квітня представники пари оприлюднили офіційну заяву, в якій зізнались, що стосункам пари – кінець. Зірки додали, що ставали все більше друзями, аніж партнерами, але намагатимуться ними залишитись надалі. Інсайдери західних ЗМІ вже розповіли, що ініціатором розставання була Дженніфер Лопес, оскільки в неї похитнулась довіра до коханого. Адже її колишнього нареченого неодноразово підозрювали у зрадах та шахрайстві.

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У пари залишились по двоє дітей від попередніх шлюбів.

Підготування до похорону принца Філіпа

Скорботна новина сколихнула світ 9 квітня – у Лондоні помер принц Філіп. Він був чоловіком королеви Єлизавети II 73 роки і лише 2 місяці не дожив до свого 100-річчя. Він останнім часом багато хворів і провів час у госпіталі, та навіть переніс операцію на серце. Але у свої останні дні життя він прагнув бути вдома – у стінах Віндзорського замку. На ранок 9 квітня він помер, а останню ніч поряд з ним провела його 94-річна дружина Єлизавета II.

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За кілька днів стало відомо, що похорон принца Філіпа відбудеться 17 квітня. Згідно з його останніми побажаннями, захід буде не державним, а королівським церемоніальним, тобто приватним. Таке рішення було прийняте не лише через бажання покійного чоловіка, а й через пандемію коронавірусу.

Тому на прощанні з принцом Філіпом будуть присутні лише 30 людей – члени королівської сім'ї. Панахида відбудеться у каплиці Святого Георгія, а поховають принца Філіпа у Королівській усипальні. Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона на похороні не буде.

Хто буде присутній на похороні:

4 дітей королеви: принц Чарльз, принцеса Анна, принц Ендрю та принц Едвард.

їхні пари: герцогиня Камілла, сер Тімоті Лоуренс та графиня Вессекська Софі.

онуки принца Філіпа та їхні пари: принц Вільям і Кейт Міддлтон, принц Гаррі, принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі Моцці, принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк, Зара та Майк Тіндалл, Пітер Філліпс, леді Луїза Віндзор та Джеймс, віконт Северн.

донька принцеси Маргарет леді Сара Чатто та її чоловік Деніель Чатто, а також син принцеси Маргарет Девід Армстронг-Джонс, Річард Віндзор, герцог Кентський принц Едвард, принцеса Олександра;

почесна леді Огілві, наслідний принц Баденський, принц і Ландграф фон Гессен, принц Гогенлое-Лангенбурга, графиня Маунтбаттен Бірманська;

прессекретар принца Філіпа Арчі Міллер Бейквелл.

Варто додати, що на похорон дідуся цього тижня прилетів його внук – принц Гаррі, щоправда, без своєї дружини Меган Маркл, яка нещодавно оскандалилась своїм останнім інтерв'ю з Опрою Вінфрі. У ЗМІ зазначили, що лікар не дозволив їй долати далекі відстані через великий термін вагітності. Зокрема, Меган Маркл нібито не хотіла привертати увагу громадськості до себе у такий важливий день.

Щоб не було зайвих спекуляцій щодо військової форми, яку повинні були би одягнути усі члени сім'ї згідно з традиціями, Єлизавета II офіційно попросила всіх одягнути лише траурний одяг. На такий крок вона пішла, начебто, заради принца Гаррі, який би був без військової форми через втрату звань після відходу з королівської сім'ї. А також через сина принца Ендрю, який у 2019 році потрапив у секс-скандал та склав королівські обов'язки.

Анастасія Приходько втретє стала мамою

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Неочікувано для всіх, українська співачка Анастасія Приходько народила третю дитину. Про це вона розповіла після завершення шоу "Маска", де вона була у костюмі Бабки. Ще під час проєкту судді помітили, що жінка при надії, але тоді вона не розсекречувала вагітність. Щоб залишити вагітність в таємниці, зірка відмовилась від усіх піарників та директорів.

Зірка згодом опублікувала в мережі фото з вагітним животом, де зізналась, що не хотіла "хайпувати" на вагітності, а згодом показала знімок з малюком. Оля Полякова в коментарях написала, що це хлопчик, але Приходько ані підтвердила, ані спростувала коментар. Малюка артистка народила, ймовірно, від чоловіка Олександра, якого вона не показує в мережі. З ним вона одружилась у 2019 році.

Коронавірус "бунтує"

Небезпечна хвороба COVID-19 продовжує вражати організми зірок. І однією з останніх про недугу повідомила Настя Каменських, щоправда, вона не зізналась, коли хворіла. Вона розповіла лише те, що як наслідок у неї залишились панічні атаки.

Також про інфікування поділилась дружина Дмитра Комарова – Олександра Кучеренко. Дівчина хотіла їхати в гості до рідних, але перед цим здала тест на хворобу. 1 квітня вона неочікувано отримала позитивний тест, а згодом у неї проявились легкі симптоми хвороби, які, як вона зазначила, легко сплутати із застудою.

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Які зірки вакцинувались від недуги: