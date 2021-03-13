Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес розійшлись через 2 роки після заручин, – ЗМІ
-
Знаменита пара співачки Дженніфер Лопес та спортсмена Алекса Родрігеса завершили роман. Пара вже другий рік планувала весілля, але після 4 років стосунки розійшлись.
Джерело:People
Неочікувану та шокуючу новину повідомили інсайдери американських ЗМІ, зокрема, PEOPLE Friday.
До слова Кім Кардашян та Каньє Вест перестали спілкуватися
Новина доповнюється...
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter