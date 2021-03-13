Знаменита пара співачки Дженніфер Лопес та спортсмена Алекса Родрігеса завершили роман. Пара вже другий рік планувала весілля, але після 4 років стосунки розійшлись.

Неочікувану та шокуючу новину повідомили інсайдери американських ЗМІ, зокрема, PEOPLE Friday. До слова Кім Кардашян та Каньє Вест перестали спілкуватися Новина доповнюється...