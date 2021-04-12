Принц Гаррі прибув до Лондона на похорон дідуся принца Філіпа, – ЗМІ
За словами преси, принц Гаррі прилетів до Великої Британії у неділю, 11 квітня. Меган Маркл залишилась у США через вагітність. Вона не зможе відвідати похорон принца Філіпа.
Джерело:The Sun
Онук принца Філіпа та королеви Єлизавети II принц Гаррі, який раніше вшанував пам'ять герцога Единбурзького, прилетів на похорон дідуся у неділю, 11 квітня о 13:15 за місцевим часом. Він прибув до Лондона літаком з Лос-Анджелеса та приземлився в аеропорту Хітроу.
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Принц Гаррі прибув до Британії
Джерела видання зазначають, що принц Гаррі цей час проведе в котеджі Ноттінгем, що на території Кенсінгтонського палацу. Там він раніше проживав з Меган Маркл.
Сама герцогиня не змогла прилетіти до Великої Британії через вагітність. Тому вона не буде супроводжувати чоловіка на похороні принца Філіпа.
Принц Гаррі повинен провести на карантині 10 днів.
Раніше повідомлялось, що Гаррі зробить все можливе, щоб повернутися до Лондона: "Він не захоче нічого, окрім як бути поруч зі своєю родиною, і особливо зі своєю бабусею в цей жахливий час".
Похорон принца Філіпа: що відомо
- Поховання герцога Единбурзького відбудеться у суботу, 17 квітня. Воно буде приватним та обмеженим для публіки. Однак церемонія транслюватиметься по телебаченню.
- Згідно з бажанням принца Філіпа, похорон буде не державним, а урочистим королівським.
- Чоловік королеви буде похований в Королівській усипальниці каплиці Святого Георгія, де пройде богослужіння.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не відвідає похорон через коронавірусні обмеження.
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