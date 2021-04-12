За словами преси, принц Гаррі прилетів до Великої Британії у неділю, 11 квітня. Меган Маркл залишилась у США через вагітність. Вона не зможе відвідати похорон принца Філіпа.

Онук принца Філіпа та королеви Єлизавети II принц Гаррі, який раніше вшанував пам'ять герцога Единбурзького, прилетів на похорон дідуся у неділю, 11 квітня о 13:15 за місцевим часом. Він прибув до Лондона літаком з Лос-Анджелеса та приземлився в аеропорту Хітроу.

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Принц Гаррі прибув до Британії

Джерела видання зазначають, що принц Гаррі цей час проведе в котеджі Ноттінгем, що на території Кенсінгтонського палацу. Там він раніше проживав з Меган Маркл.

Сама герцогиня не змогла прилетіти до Великої Британії через вагітність. Тому вона не буде супроводжувати чоловіка на похороні принца Філіпа.

Принц Гаррі повинен провести на карантині 10 днів.

Раніше повідомлялось, що Гаррі зробить все можливе, щоб повернутися до Лондона: "Він не захоче нічого, окрім як бути поруч зі своєю родиною, і особливо зі своєю бабусею в цей жахливий час".

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