Джуліанн Мур вакцинувалась від коронавірусу

60-річна акторка залишила в мережі спільне фото разом з медичною сестрою Кетрін, яка робила Мур щеплення. Жінки виглядали усмхіненими та радісними. Як виявилось, Джуліан отримала вже друге щеплення – про перше вона раніше не повідомляла.

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Вчора отримала свою другу дозу! Спасибі, Кетрін, за те, що вона виконала цю роботу, і за те, що з нею було так весело. Спасибі, #NYC, і всім медичним працівникам, які залишаються з нами в цю пандемію,

– написала Мур.

Для важливої події акторка одягнула стильну бежеву футболку з трикотажу, стильну золотисту підвіску на шиї і трендову чорну кепку. Не забула жінка і про захисну маску чорного кольору.

Додамо, що раніше зірка вела активну кампанію в соціальних мережах, аби її прихильнике не забували носити медичні маски.

"Я роблю це знову (публікую фото у масці, – Showbiz 24), тому що отримала чудову пропозицію відзначати підписників, а не знаменитостей. Я закликаю всіх опублікувати своє фото з маскою. Давайте введемо це за норму: носіння маски – це не політичний акт, це перевірений метод зберегти здоров'я у всіх нас", – писала зірка раніше.

Згідно з даними Centers for Disease Control and Prevention, у США отримали хоча б одну дозу вакцини 123 мільйони людей, тобто близько 1/3 всього населення країни. В Україні, для порівняння, вакциновано більше 400 тисяч людей – а це всього 1% від всього українського населення.