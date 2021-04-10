Повідомили перші деталі прощання з герцогом Единбурзьким. Поховання відбудеться наступної суботи, 17 квітня, у Віндзорі. Службу проведуть, згідно з бажанням принца Філіпа, у каплиці Святого Георгія.

Букінгемський палац оголосив перші деталі похорону принца Філіпа, що відбудеться 17 квітня о 15 годині за тихоокеанським часом. Королівська родина хотіла якнайбільше дотриматися бажань самого герцога.

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Похорон принца Філіпа

Прощання з герцогом Единбурзьким відбудеться з дотриманням карантинних правил через пандемію коронавірусу. Тому публічних процесій не буде.

Церемонію транслюватимуть на телебаченні. По всій Великій Британії оголосили траур до дня поховання принца Філіпа. У цей час всі прапори будуть приспущені.

Єлизавета ІІ відступила від державних обов'язків, але вона може приходити на зустрічі за бажанням. Усі члени королівської родини мають дотримуватися жалоби, тобто одягатися в чорне. Документація також вестиметься на чорному папері.

На прощання з принцом прилетить принц Гаррі зі Сполучених Штатів. Похорон буде не державним, а "церемоніальним королівським".

Поки це час смутку і жалоби, дні, що попереду, будуть можливістю відсвяткувати чудове життя,

– повідомив Букінгемський палац.

У день похорону труну принца Філіпа перенесуть до каплиці Святого Георгія для служби. Члени монаршої родини пройдуться за труною, а королева поїде окремо до каплиці. Після служби герцог буде похований у Королівській усипальниці.

Представників громадськості попросили не відвідувати жодного похоронного заходу.

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