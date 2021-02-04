Нареченого Дженніфер Лопес Алекса Родрігеса запідозрили в романі із зіркою реаліті-шоу "Південна чарівність" Медісон ЛеКрой. Дівчина зізналась, що спілкувалась з ним, але її підозрюють в любовному зв'язку з бейсболістом.

Джерело: E! News

Відомий бейсболіст Алекс Родрігес перебуває у стосунках з виконавицею Дженніфер Лопес близько 3 років. Вони кілька разів скасовували весілля через пандемію. А тепер чоловіка запідозрили в романі.

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Алекса Розрігеса запідозрили в романі

30-річна зірка реаліті-шоу "Південна чарівність" Медісон ЛеКрой розповіла про те, що спілкується з бейсболістом телефоном своїй колезі з шоу Денні. Дівчина не стала випитувати подробиці й ким є цей бейсболіст.

Минулого тижня вийшов тизер нового випуску проєкту. У ньому один з учасників реаліті звинуватив Медісон у тому, що вона літала в Маямі, щоб "переспати з колишнім гравцем Головної ліги бейсболу". Ведучий Енді Коен зазначив, що цей чоловік є дуже знаменитим й раніше був одружений.

Однак Медісон ЛеКрой спростувала ці слова: "Перевірте мене на детекторі брехні. Я ніколи не літала в Маямі". Але дівчина зізналась, що спілкувалась з цим бейсболістом, та не назвала його імені.

Він зв'язався зі мною. І так, ми листувалися в особистих повідомленнях, але це все. Я ніколи не бачила його, не торкалася до нього,

– поділилась Медісон.



Медісон ЛеКрой / Фото з її інстаграму

Згодом дівчина дала коментар виданню Page Six. У ньому вона зізналась, що й справді мала на увазі Алекса Родрігеса. Медісон вкотре наголосила, що не бачилась з ним, тож чоловік був вірним своїй нареченій. А їхні розмови були цілком безневинними.

Ми розмовляли по телефону. Це правда. Але ми ніколи не бачилися. Він залишався вірним своїй нареченій фізично. Наші розмови відбувалися спонтанно,

– розповіла ЛеКрой.

Представники Родрігеса натомість заперечують його знайомство з Медісон й стверджують, що вони ніколи не бачились. Варто зазначити, що не помітно й кризи в стосунках Алекса та Дженніфер Лопес – вчора їх бачили разом у Флориді.

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