Мережею ширяться чутки про розрив співачки Дженніфер Лопес та спортсмена Алекса Родрігеса після чотирирічного роману. Інформацію американським ЗМІ повідомили інсайдери, однак вона виявилася неправдивою. Пара виступила з офіційною заявою, оголосивши, що все ще разом.

У суботу, 13 березня, інсайдери повідомили виданню People, що Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес розірвали стосунки після заручин. У матеріалі йшлося про те, що "це рішення не було легким та остаточним для них". Помилкова інформація швидко розлетілася мережею та пресою, тому спростувати чутки вирішили самі зірки.

Важливо Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес розійшлись через 2 роки після заручин, – ЗМІ

Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес залишаються разом

У заяві тому ж виданню People Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес повідомили, що переживають складний період у стосунках, однак роблять все для того, щоб залишитися разом.

Ми працюємо над деякими речами,

– йдеться у спільній заяві зірок.

"Вони ніколи офіційно не розлучалися і не розмовляли про це, вони все ще разом. Вони опинилися в складній ситуації, але їхні союз не розпався", – повідомило джерело, близьке до пари. Ця людина також додала, що чутки про роман Алекса Родрігеса з зіркою "Південної чарівності" Медісон ЛеКрой, які з'явились в лютому, не стали причиною кризи в стосунках співачки та спортсмена.

Відомо, що зараз Дженніфер Лопес живе і працює в Домінікані, де знімається у новому фільмі Shotgun Wedding, а Алекс Родрігес – в Маямі. Закоханим важко бачитися, особливо через карантин та пандемію COVID-19, але вони "хочуть спробувати залишитися разом".