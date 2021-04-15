Про скасування заручин та розрив пари американської хіп-хоп виконавиці Дженніфер Лопес та колишнього бейсболіста Алекса Родрігеса стало відомо 15 квітня. Ексзакохані заявили, що відчувають у своїх стосунках більше дружби, аніж кохання. Редакція Showbiz 24 пропонує вам згадати найбільш вдалі й розкішні виходи у світ Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса.

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Найефектніші виходи Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса

Вперше на публіці у якості пари, Алекс та Дженніфер з'явились на вечірці Met Gala, яку проводили у травні 2017 року.



Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес на Met Gala 2017/ Фото Getty Images

На захід Джей Ло обрала ніжне й повітряне блакитне плаття від Valentino, яке доповнила розкішними сережками, браслетом й стильним клатчем. Алекс Родрігес з'явився у стриманому чорному смокінгу, окрасою якого став метелик.

Вдруге на Met Gala у 2018 році закохані з'явились у доповнювальних образах. Чорні вставки на красивій сукні Дженніфер від Balman гарно дивились із лаконічним тотал-блек образом Алекса.



Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес на Met Gala 2018/ Фото Getty Images

У 2019 році на Met Gala пара приємно здивувала своїми яскравими образами. Джей Ло вдягла коштовну сукню Versace, розшиту пайєтками та камінням, й на голову одягла незвичний парик-аксесуар. Цього разу коханий Дженніфер вирішив змінити звичний стиль й одягнув піджак ніжно-рожевого відтінку.



Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес на Met Gala 2019/ Фото Getty Images

Щоразу після офіційної частини вручення премії Оскар відбувається вечірка Vanity Fair Oscars Party. У 2019 році Дженніфер Лопес з'явилася на афтепаті в ефектному платті від дизайнера Zuhair Murad. Сукня зірки нагадувала крила птаха з перламутровими переливами синього, сріблястого і чорного відтінків.



Ефектні виходи Джей Ло та її екснареченого / Фото Getty Images

Надзвичайно красивим спільний світський вихід експари був на Премії Гільдії кіноакторів у 2020 році. Весь вечір Джей Ло блищала в оксамитовій сукні Georges Hobeika з витонченим декольте. Її коханий обрав стильний вельветовий піджак кольору індиго.



Ефектні виходи Джей Ло та її екснареченого / Фото Getty Images

Великою подією в американському суспільстві стало обрання нового президента країни. На інавгурації у 2021 році Дженніфер мала особливу місію, адже на сцені виконувала національні хіти. Співачка одягнула білосніжний образ з колекції Chanel: пальто з твіду, напівпрозору блузу з рюшами і штани, розшиті пайєтками. Образ Алекса контрастував, адже він обрав чорний лаконічний костюм, білу сорочку й чорну краватку.



Світські виходи Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса / інстаграм Лопес