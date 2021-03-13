Американська співачка Дженніфер Лопес та спортсмен Алекс Родрігес розірвали стосунки через 2 роки після заручин. Наразі невідомо, що стало причиною розлучення пари. Історію кохання знаменитостей та деталі їхнього гучного роману – читайте далі.

Дженніфер та Алекс почали зустрічатися в квітні 2017 року. В березні 2019 року бейсболіст освідчився коханій і вони розпочали підготовку до весілля. Свято довелося відкласти через пандемію коронавірусу. Перебуваючи у статусі наречених, Лопес і Родрігес розірвали стосунки. Історію їхнього спільного життя – читайте далі.

До теми Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес розійшлись через 2 роки після заручин, – ЗМІ

Знайомство та автограф Дженніфер

Алекс познайомився з голлівудською зіркою у 1999 році. Тоді Родрігес був знаменитим бейсболістом.

У жовтні 2018 року на особистій сторінці в інстаграмі чоловік опублікував архівне фото Лопес з її автографом: "Пройшло майже 20 років з того часу, як зірка світової естради підписала знімок для молодого бейсболіста".

Лопес та Родрігес зустрілися на грі

У травні 2005 року Дженніфер Лопес з тодішнім чоловіком Марком Ентоні відвідала бейсбольну гру, де в одній з команд грав Родрігес. Папараці вдалося зазнімкувати рукостискання співачки та спортсмена.



Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес у травні 2005 року / Фото Getty Images

Початок історії кохання

В березні 2017 року стало відомо, що Алекс та Дженніфер почали зустрічатися. Тоді вони жили разом, виховували своїх дітей та відвідували світські події. Зазначимо, що Родрігес має двох доньок від колишньої дружини Синтії Скертіс, а Лопес виховує двійнят від екскоханого Марка Ентоні.

У квітні того ж року артистка оприлюднила фотографію, де показала, як з коханим дивиться бейсбольну гру. У дописі Джей Ло зазначила, що це фото вихідного дня, яким вона насолоджується з бойфрендом.

Також Лопес стала учасницею ефіру шоу The Ellen DeGeneres Show, де розповіла, як познайомилася з Родрігесом.

Я десь обідала, побачила його, коли він проходив повз. Згодом вийшла на вулицю і мені чомусь захотілося постукати його по плечу,

– поділилася зірка.

Також Джей Ло зізналася, що саме Алекс зробив перший крок. Він надіслав їй текстове повідомлення, а згодом вони почали зустрічатися: "Він запропонував повечеряти і я погодилася. Ми добре провели час разом".

Дженніфер Лопес про знайомство з Алесом Родрігесом: дивіться відео онлайн

Вперше вони разом з'явилися на публіці в травні 2017 року. Тоді закохані відвідали вечірку Met Gala.



Джей Ло та Алекс Родрігес на Met Gala в травні 2017 року / Фото Getty Images

Вже через місяць зірка Голлівуду опублікувала їхнє спільне фото з дітьми. На світлині Дженніфер показала, як разом із двійнятами, Алексом та його доньками відпочиває в басейні.

В жовтні 2017 року видання People повідомляло, що пара збирається придбати спільний будинок. Лопес та Родрігес прагнули вдвох інвестувати в помешкання.

Вони починають приймати більше фінансових рішень разом. Дженніфер приємно бути з людиною, яка має власні гроші та розумно витрачає їх,

– розповідав інсайдер.

Джей Ло про стосунки з Родрігесом та привітання з днем народження

В лютому 2018 року артистка розповіла Entertainment Tonight про стосунки з бойфрендом. Вона зазначила, що вони дуже щасливі: "Ми обидва раді життю зараз і тому, де ми перебуваємо як у професійній діяльності, так і у стосунках. Здається, все прекрасно. У нас є велика підтримка та багато любові один до одного".

У травні того ж року голлівудська зірка разом зі своїм обранцем вдруге відвідала бал Met Gala.



Джей Ло та Алекс Родрігес на Met Gala в травні 2018 року / Фото Getty Images

Обоє знаменитостей святкують день народження в липні. З цієї нагоди вони зробили публікації на особистих сторінках в інстаграмі, привітавши один одного.

"Коли ми були дітьми, дні народження були захоплюючими, тому що це стосувалось усіх подарунків, які ми отримаємо. Нова летюча миша, танцювальні черевики, можливо, новий компакт-диск. Я на власні очі бачу, як це змінилося для Дженніфер. Вона рада, що може ділитися з іншими – нашими дітьми, сім'ями, світом. Сподіваюся, сьогодні ми можемо дати тобі все щастя, якого ти заслуговуєш. Я люблю тебе", – писав Родрігес.

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Лопес також привітала свого бойфренда зворушливими словами: "Проводячи час з тобою, я постійно дивуюсь тій щедрій, люблячій людині, якою ти є для мене та для всіх навколо. Ти усюди приносиш енергію та сміх. Та найбільше мене вражає людина, якою ти прагнеш бути. Щодня зростаєш, досягаєш нових вершин, мрій та цілей. Ти суперзірка! Я люблю тебе! Бажаю сьогодні та повсякденно усього доброго, достатку, який може запропонувати Бог і Всесвіт. З днем народження!".

В грудні 2018 року Джей Ло розповіла про коханого Джиммі Фаллону: "Він увійшов у моє життя та справді зробив великий внесок. Він підтримує, любить. Алекс є одним із тих людей, які кажуть: "Сяй, будь найкращою". Деякі люди намагаються морально придушити, а він не такий. Родрігес дуже люблячий, щедрий".

Дженніфер Лопес про Алекса Родрігеса: дивіться відео онлайн

Заручини закоханих

У березні 2019 року Алекс освідчився коханій. Пара заручилася під час відпочинку на Багамах. Для популярної артистки шлюб з бейсболістом мав бути четвертим, а для самого Родрігеса – другим.

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У травні 2019 року Алекс та Дженніфер позували на червоній доріжці Met Gala у статусі закоханих.



Джей Ло та Алекс Родрігес на Met Gala в травні 2019 року / Фото Getty Images

У вересні того ж року пара гучно відсвяткувала свої заручини. З того моменту увесь світ чекав на розкішне весілля світових зірок.

Перенесення весілля через пандемію

Оскільки 2020 рік був важким для всього світу через пандемію коронавірусу, Дженніфер та Алекс вирішили перенести весілля. Вони разом із дітьми перебували на самоізоляції в Маямі та чекали, коли можна буде запросити усіх друзів та рідних на розкішне святкування в італійському містечку.

Згодом весілля довелося перенести вдруге. Лопес навіть зазначала, що не впевнена, що хоче виходити заміж за Родрігеса.

Останні місяці стосунків та розрив

В січні 2021 року Дженніфер Лопес виступила на церемонії інавгурації президента США Джо Байдена. Тоді Родрігес приїхав підтримати свою обраницю та зазначав, що пишається нею і гордий, бо в такий важливий момент може бути поруч із нею.

Згодом у мережі з'явилася інформація про те, що наречені мають проблеми у стосунках і відвідують сімейного психолога.

Закохані зізналися, що терапія справді допомогла їм у важкий період. Алекс публікував у мережі світлини з коханою, кола та була відсутня вдома через роботу, і зазначав, що дуже сумує за нею.

У березні 2021 року стало відомо, що Лопес і Родрігес вирішили розірвати стосунки. Востаннє їх бачили разом 1 березня у Домініканській Республіці. Там знаменитість готується до зйомок у фільмі.

Це було очевидно вже деякий час. Саме через те, що вони сильно пов'язані у бізнес-світі – це рішення не було легким та остаточним для них. Тож їм довелось неабияк довго думати про те, щоб дійсно розірвати ці стосунки,

– повідомив інсайдер видання People.

Наразі ні Родрігес, ні Дженніфер не прокоментували чуток щодо розриву у соціальних мережах та ЗМІ.