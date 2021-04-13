Співачка Анастасія Приходько нещодавно втретє стала мамою. Свою вагітність вона тримала в таємниці. Після пологів артистка все ж показала новонародженого малюка, а Полякова оголосила його стать. У Приходько народився син!

Знаменитість стверджувала, що не планувала хайпувати на своїй вагітності, тому не "бігала по всіх телеканалах" з округлим животиком. Анастасія Приходько хотіла якнайдовше захищати малюка від дорослого світу, однак вже за два дні після гучної заяви опублікувала перше фото з крихітним нащадком.

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Вона зробила ранкове селфі з малюком на грудях. Зірка позувала в чорному топі та без косметики, якою рідко користується в повсякденному житті. Ім'я та стать третьої дитини вона все ж не оголосила, назвавши її "коханою людиною".

Розвінчую міфи. Уже народила. Ось вона мамина кохана людинка,

– поділилася співачка.

На милий допис відреагувала артистка Оля Полякова. Вона й розсекретила стать малюка! Зірковий детектив шоу "Маска", яка так старанно розпитувала Анастасію Приходько про деталі поповнення, написала: "Хлопчисько! Вітаю, крихітко. Ура". На цей коментар багатодітна матуся відповіла спокійно: "Там не написано, хто. Але спасибі тобі велике за привітання! Обіймаю".

Анастасія Приходько з третьою дитиною / Фото Instagram / @prikhodko_official1

Нагадаємо, про те, що Анастасія Приходько втретє стала мамою, стало відомо в студії спецвипуску шоу "Маска", який відбувся після грандіозного фіналу проєкту. Тоді вона підтвердила, що народила дитину, однак жодних інших деталей не оприлюднила.

Однак громадська діячка не єдина учасниця розважального гіпершоу, яку останні кілька днів активно обговорюють у мережі та пресі. Після перемоги в "Масці" на Злату Огнєвіч звалився шквал обурення. Співачка прокоментувала свій тріумф і відповіла хейтерам.