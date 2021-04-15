Українська журналістка та телеведуча Олександра Кучеренко на особистій сторінці опублікувала допис, де повідомила, що перехворіла на COVID-19. Спочатку знаменитість не відчувала жодних симптомів, але, щоб пересвідчитись, що все добре, вирішила здати тест.

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Олександра Кучеренко перехворіла на коронавірус

Перед тим, як їхати до рідних, дружина Дмитра Комарова вирішила перевіритися, адже зважала на динаміку захворюваності.

Корона раніше не приносила мені проблем, але тут… Зіграла зі мною злий жарт 1 квітня. В цей день я абсолютно неочікувано отримала позитивний результат тесту на коронавірус,

– зізналась Олександра Кучеренко.

Журналістка додала, що згодом в неї з'явилися симптоми – головний біль, температура і перші ознаки коронавірусу. Олександра зауважила, що цю хворобу дуже легко сплутати зі звичайною застудою.

"А зараза ця, справді, рідкісна і противна. Бажаю нікому не хворіти на неї, а якщо вже підхопили – перенести легко і без наслідків. Друзі, бережіть себе і завжди думайте про тих, хто навколо вас: і рідні, і чужі. Не нехтуйте відомими заходами безпеки – вони справді важливі, і ти це чітко усвідомлюєш, коли хворий лежиш і аналізуєш свої кроки", – наголосила Кучеренко.

Дружина мандрівника додала, що при найперших симптомах слід не лінуватися, а здавати тест та самоізолюватися. Також Олександра Кучеренко завершила допис позитивною новиною – вона вже здорова та "виграла корону".

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