Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес роблять все, щоб залишитися разом, – ЗМІ
Криза в стосунках американської виконавиці Дженніфер Лопес та бейсболіста Алекса Родрігеса досі триває. Однак пара робить все для того, щоб зберегти стосунки.
Джерело:People
Стосунки знаменитостей Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса різко погіршились. Втім, пара не хоче одразу ж розривати заручини. Натомість вони намагаються робити все для того, щоб бути разом.
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Дженніфер Лопес намагається врятувати стосунки
У суботу, 20 березня, Алекс Родрігес прилетів в Домініканську Республіку вже вдруге за останні кілька днів, де співачка зараз знімається у фільмі Shotgun Wedding.
Він повернувся, щоб провести з нею разом кілька днів. Він дуже старається і хоче, щоб Дженніфер була щаслива,
– розповів інсайдер.
Однак Родрігес незабаром має повернутися в Маямі, де 1 квітня почнеться сезон Головної ліги бейсболу. Та джерела зазначають, що пара намагається ставити стосунки на перше місце.
Варто зазначити, що Дженніфер Лопес не носить заручальне кільце. Алекс Родрігес подарував їй обручку 2019 року на Багамах. Але на останній фотосесії артистка позувала без нього.
Криза відносин Джей Ло та Родрігеса
- Новина про завершення роману Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса здивувала мережу у ніч з 14 на 15 березня. Ймовірною причиною називали напружений робочий графік в обох зірок.
- Однак згодом представники Дженніфер та Алекса спростували це. Незважаючи на заперечення розриву, у пари дійсно є проблеми у стосунках і вони над ними працюють.
- Можливо саме тому пара зверталась до сімейного психолога за допомогою, про що повідомлялось раніше.
- Також преса неодноразово розповідала про можливу невірність чоловіка та його фінансові шахрайства.
- Алекс Родрігес намагається врятувати стосунки, тому ще раніше приїжджав до Дженніфер, щоб провести з нею час.
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