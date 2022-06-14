О триумфе Kalush, скандале с Федишин и угрозах из России: откровенное интервью с солисткой Go_A

В прошлом году электро-фольк группа Go_A покорила Европу песней Shum, а сейчас ее график расписан на месяц вперед. Однако солистка Екатерина Павленко выкроила время для интервью 24 каналу.

После Евровидения-2021 группу Go_A накрыло волной популярности. Их концерты ждали в Нидерландах, Германии, Бельгии и других странах мира, но они отменили свой майский тур и сосредоточились на поддержке Украины. Еще в марте все общие сбережения они передали ВСУ, а сейчас помогают Родине заработанными в Европе гонорарами.

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Мы пообщались с солисткой Go_A для проекта "Интервью24" . Говорили о триумфе Kalush Orchestra на Евровидении-2022, скандале с баллами от украинского нацжуры, поддержке Европы, артистах-гастролерах и российских песнях в наших музыкальных чартах. Откровенный разговор с Екатериной Павленко читайте дальше.

Литовцы говорили оставаться, – кто звал к себе на время войны

Джамала рассказывала, что в начале войны ее с сыновьями приглашала к себе в Швецию Лорин – победительница Евровидения-2012. Вас – итальянский союз авторов SIAE, который предоставил жилье в Милане. Поступали ли подобные предложения еще от кого-то? Может, от коллег по Евровидению?

Поступало очень много таких предложений со всех уголков мира. 24 числа мне стали писать все. Мне писали еще до войны, потому что за границей люди уже давно были уверены, что в Украине будет война, но я до последнего не верила.

Буквально 22 февраля у нас был концерт в Литве, и литовцы тоже говорили, чтобы я оставалась. Но мы сделали выбор вернуться в Украину.

В Украине я оставалась целый месяц. Затем согласилась уехать в Италию на три дня, чтобы выступить на матче Ювентус – Интер. И мне предложили принять участие в благотворительных концертах в поддержку Украины. Так случилось, что я прожила там целый месяц. Не в самой Италии, а каталась по Европе, а затем вернулась в Украину.

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Самый большой хейт получила Федишин, – о скандале с баллами на Евровидении-2022

Катя, на Евровидении-2022 вы были спикером от Украины – объявляли баллы национального жюри. Предлагали ли вам занять место среди судей?

Нет, мне сразу предложили занять место спикера, но Тарасу Шевченко из нашей группы предлагали быть в жюри. У него возникла возможность побыть с семьей, потому он выбрал семью.

Честно говоря, я бы даже не согласилась, если бы мне предложили быть в жюри, потому что это большая ответственность. Хотя у меня уже была возможность быть в жюри чешского Нацотбора. И очень часто мое видение совпадает с видением людей, которые потом голосуют. И в принципе своему вкусу я доверяю, но я не могу брать ответственность за других людей. И я очень рада, что все-таки не влезла в эту историю, потому что у меня по поводу голосования были кардинально другие мнения, но по сумме голосов они никак не повлияли бы на ситуацию в целом.

Оценки нашего национального жюри действительно вызвали едва ли не всеукраинский скандал. В большей степени из-за нуля для Польши, который не обошел вниманием даже президент Анджей Дуда, когда выступал в Верховной Раде. Кому бы вы отдали 12-ку?

Если честно, было очень сложно в этом году. Если наш 21-й год был очень насыщен, яркий по номерам и по музыке, то первый полуфинал я смотрела, и мне было даже скучно в некоторые моменты. У меня не было прям столь ярко выраженного фаворита в этом году. Были песни, которые мне понравились, но дать кому-то первое место очень сложно, потому что если каждый год есть человек, который ярко выраженный победитель, то в этом году Kalush был без сомнений. Сразу на них начали ставить ставки.

Что касается моих фаворитов, то мне понравилась песня Швеции, очень резонирующая история. И очень понравилось живое выступление британца.

В финале, если честно, все очень сильно волновались, потому что у меня была возможность посмотреть репетиции. Я как спикер тоже участвовала в этих репетициях, это было прямое включение, полноценное шоу. Поэтому большинство людей, те же итальянцы, на репетициях спели гораздо лучше, но в финале ситуация изменилась. И это очень грустно, потому что, честно говоря, я вообще не поняла, как так произошло. Они очень классно пели.

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Вы были одной из первых, кто узнал балы нашего нацжуры, ведь объявляли их Европе. Какова была ваша первая реакция, когда увидели этот бланк? Может, уже тогда предчувствовали, что назревает скандал?

Когда я была спикером, то стояла уже в студии, и в последний момент мне принесли листик, где было написано, какой стране дали 12 баллов. То есть изначально у меня не было доступа. Я взяла тот листик и смотрю – Британия. Это меня очень сильно удивило, это самое неожиданное, что могло произойти в тот момент. А потом за кадром я нашла листик судей, увидела, какой там расклад, и еще больше удивилась. Кроме того, что Польше ноль баллов, там очень странно было проголосовано.

После этого "прокола" в Общественном заявили, что в следующем году зрители будут выбирать не только представителя Украины на Евровидении, но и состав национального жюри. Вы знаете эту "кухню" изнутри, согласились ли бы занять судейское кресло?

Во-первых, как ни крути, на жюри не должно быть давления. И как случилось с Ириной Федишин...

Самый большой хейт в этой ситуации получила Ирина Федишин, потому что она публичная личность, она певица, и очень много хейта полилось именно на нее, потому что других людей не то чтобы никто не знал, они просто не на виду.

Скажу честно, я участвовала в жюри Детского Евровидения, и это очень сложный процесс, ведь ты зависим от мнения других людей, твои баллы почти ничего не значат. В этом году, насколько я помню, было пять членов жюри, и даже если ты выскажешь свое мнение, то все равно оно может просто потеряться. В этом-то и есть смысл голосования. Поэтому брать такую ответственность на себя я не хочу, даже если бы мне предложили идти в талант-шоу.

Для меня музыка – это не о балах и не о победе. Для меня она больше о смыслах, эмоциях, поэтому мне сложно оценивать музыку в рамках конкурса.

Я всегда оцениваю ее больше по своим ощущениям и по тому, как эта музыка влияет на меня. Конечно, есть какие-то профессиональные качества, вокал, но меня в музыке всегда интересовала не столько техническая часть, сколько эмоциональная и смысловая. Поэтому я даже не рассматриваю такую возможность идти в жюри, потому что судить музыку – для меня это невозможно.

Поступили как настоящие мужчины, – о Kalush Orchestra на Евровидении-2022

На Ирину Федишин хейт полился после того, как она показала бланк с результатами своего голосования на Евровидении-2022. Напротив Польши там стояло 10, поэтому певица уверяла, что поставила Охману 10 баллов. Однако, как выяснилось потом, это было десятое место , а не 10 баллов.

Букмекеры ставили на победу Kalush Orchestra на Евровидении-2022 еще с марта, отрыв от других конкурсантов был безумным. Вы тоже были уверены, что ребята поедут домой с кубком?

Да, я была уверена еще на Нацотборе. Я не знаю, откуда у меня взялось это чувство. Еще на Нацотборе, даже когда победила другая артистка, я была уверена, что Kalush поедет на Евровидение, и что они привезут победу. Оно все происходит так, как должно быть.

У меня было очень много вопросов к Нацотбору, очень много непонятных сплетен шло вокруг него, но по отношению Kalush я знала, что они поедут.

Kalush Orchestra на Евровидении-2022 / Фото Getty images

В преддверии финала Евровидения-2022 вы скептически относились к просьбам украинцев призвать спасти бойцов "Азовстали" со сцены в Турине. В большей степени не из-за нарушения условий контракта, а из-за "не той аудитории". Почему так считали?

Я бы не сказала, что это была скептичность. Просто мне задали вопрос, и я высказала свое мнение с точки зрения опыта общения с людьми в Европе и с точки зрения своего участия в Евровидении. Помню, сколько контрактов мы подписывали, в каких ограничениях мы все были. Никто не хотел рисковать, потому что там может быть не только дисквалификация, но и штрафы. Вообще могут дисквалифицировать страну, если очень грубое нарушение. Поэтому ты сжат в рамках, и ты должен их либо принять, либо нет.

Конечно, классно, что в этом году все Евровидение было проникнуто поддержкой Украины. И исландцы выходили из Stand Ukraine, все выходили с флагами, немец перевернул гитару, и у него была надпись в поддержку Украины.

Очень классно, что все остальные участники поддержали Украину, поэтому слова об "Азовстале" Kalush Orchestra не прозвучали уже как грубое нарушение. За это очень большой респект всем организаторам Евровидения.

Они тоже поддержали Украину. Даже то, что Россию дисквалифицировали – это тоже очень большая поддержка, мы все должны понимать.

Какова была ваша реакция, когда услышали слова Олега Псюка об "Азовстале"?

Хотелось бы верить, что это все же помогло ребятам, которые стояли за нас там в Мариуполе. Хотелось бы верить, что эти слова попали туда, куда следует, и получили нужную реакцию.

Все-таки я считаю, что эта история больше сработала на украинскую аудиторию. Для нас это болит, мы знаем, что это.

Да, к "Азовстали" повысилось внимание. Знаю, что в Google запросах статистика поднялась, все начали искать, что такое "Азовсталь" и читать об этом. Конечно, классно, потому что многие узнали, что на самом деле происходит в Украине. Поэтому в любом случае они молодцы, они поступили как настоящие мужчины. За это им огромный респект.

Это звучало органично. Возможно, из других уст это прозвучало бы как показуха. А здесь все было ясно, все было правильно.

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Быть или не быть Евровидению-2023 в Украине

Минкульт и Общественное обещают сделать все, чтобы следующее Евровидение состоялось в Украине, их дискуссии с Европейским языковым союзом продолжаются. Как вы думаете, насколько реальна эта история – Евровидение-2023 в Украине?

Я очень хочу верить, что следующее Евровидение состоится в Украине, и готова делать все, чтобы приблизить нашу победу и наконец-то выгнать врага из нашей страны. Очень хочется верить, что в следующем году мы забудем это как страшный сон.

Конечно, наша страна уже не будет другой. У нас страна очень травмирована, люди потеряли свои дома. Возможно, кто-то скажет, что нам не до Евровидения, но я считаю, что Евровидение – это, в первую очередь, повод еще раз поговорить об Украине. Евровидение – это возможность заявить о себе на весь мир и побуждать людей больше говорить об Украине, и как следствие больше помогать Украине. Поэтому любые инфоприводы для нас важны.

Я очень хочу верить, что в следующем году в Украине будет Евровидение, и мы классно отпразднуем победу наших ребят, ведь мы к этому очень сильно стремимся. Будем держать кулаки и молиться об этом.

Екатерина Павленко с группой Go_A / Фото из прессслужбы коллектива

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Для меня дикость, – об украинцах, слушающих русскую музыку

Еще недавно в топе Apple Music были только украинские исполнители с украиноязычными песнями. Сейчас же на первых ступенях там держатся белорус Макс Корж и казах Асха Принц со своими русскоязычными треками. Как вы относитесь к тому, что на четвертый месяц войны с Россией украинцы снова слушают русскую музыку? Как вы думаете, почему так происходит?

Это свидетельствует о том, что украинская аудитория до сих пор не осознала катастрофу, которая происходит у нас в стране.

На самом деле, сейчас я стараюсь концентрироваться и обращать внимание только на какие-то положительные факторы, которые происходят, но все-таки очень много людей, особенно которых война не затронула, до сих пор продолжают жить той жизнью, которой они привыкли, и слушать то, что они слушали.

Я на определенный период уезжала из Киева и жила в Черкасской области. Я зашла в кафешку, где играл прям такой отборный русский рэп. Для меня это было так дико, потому что с одной стороны ты день и ночь в новостях, пытаешься чем помогать, вывозить тех людей, и ты понимаешь, что Россия – это агрессивный враг, с которым не может быть никакого диалога, никакого сотрудничества. Я понимала это еще до 24 февраля, еще с 2014 года. Меня еще тогда удивляло, что очень многие украинские артисты спокойно сотрудничали с россиянами. Сейчас все, конечно, стали патриотами и открещиваются от этого. Но мне кажется, уже тогда было ясно, что мы должны отрезать это от себя.

Но тут я захожу в марте в кафешку, и просто играет русскоязычный рэп. Есть такие прямые "зашкварные" рэперы, которые не поддерживали Украину.

Для меня дикость, что украинцы так тянутся к русскоязычному контенту. Если вам не нравится украинский, то слушайте польский, европейский. Есть очень много классной музыки с классными смыслами, с классным звуком.

Возможно, когда-нибудь это изменится. Я очень сильно на это надеюсь, но дети продолжают слушать всю эту абракадабру, песни без смысла. Мы, конечно, не можем рассказывать людям, что они должны слушать, мы просто должны анализировать эту статистику. То, что эти песни до сих пор в топах, показывает, что в обществе произошли изменения, но не на всех фронтах.

Скриншот из Top 100: Ukraine by Apple Music

Важно Почему следует запретить русскую музыку в публичных местах: мнение звезд и альтернатива

Как можно вытащить этот русский шлак из украинских музыкальных чартов? Что нужно делать украинским артистам? Или это больше вопрос к публике опять же?

Публика "хавает" то, что ей дают, то, что раскручивают. Есть целый ряд артистов, у которых очень большая поддержка в медиа, которые уже стали у нас метрами, и чтобы они не выпустили, это гремит изо всех эфиров. И все равно на каком оно языке, и все равно, какого оно качества. То есть то, что артист выпускает песни на украинском языке, еще не значит, что это очень большое событие.

Во-первых, я не понимаю, почему делать из этого события. Мне кажется, что это априори так должно быть – украинский артист должен петь на украинском языке. Во-вторых, из-за низкого качества этого материала, это резонирует у очень маленького количества людей. Поэтому люди, которые не понимают английский, тянутся к русскому языку, потому что у них нет украиноязычной альтернативы.

Мне кажется, нам, украинским артистам, надо над этим очень сильно работать, ведь очень много лет у нас создавался низкокачественный контент, заточенный под какие-то корпоративчики, и очень много людей не видели в этом проблемы.

В вашем репертуаре нет русскоязычных песен, но такие "грешки" есть у многих украинских артистов. Что делать с этими треками – петь дальше или, возможно, переводить на украинский?

Я считаю, что это вопрос ответственности самих артистов. Украинское общество, мне кажется, станет более радикальным. Надо готовиться к тому, что очень многое не будет прощено, и очень много концертов будет сорвано. Я не думаю, что украинцы и дальше готовы слушать русскоязычные песни. Потому это выбор за артистами. Мне кажется, им нужно просто прислушаться и понять, что они будут делать дальше. Потому что у нас есть артисты, у которых вообще не было украиноязычных песен, а сейчас они быстро что-то склепали и пытаются где-то выступать. У нас весь шоу-бизнес русскоориентированный был. Если артист поехал выступать в Россию, и его сразу закрывали, потому что это где-то увидели, в медиа выплыло, и артист сразу персона нон грата. То есть целый пласт украинского музыкального бизнеса, люди, которые были за кадром, продолжали работать на российский рынок, и им за это ничего не было, потому что они не на виду. Очень многие песни писались русским артистам. Интересно С российскими песнями собираю стадионы, – Оля Полякова призналась, будет ли петь на украинском Знаю, как быстро отмываются репутации, – простила ли коллег-гастролеров Как считаете, имеют ли право на "амнистию" те ваши коллеги, которые последние 8 лет гастролировали по России? Я верю в то, что человек может измениться, верю в то, что человек может что-то осознать, потому что все происходящие в нашей жизни переломные моменты изменяют наше отношение к очень многим вещам. Те вещи, которые тебя раньше не волновали, когда ты чувствуешь их на себе, начинаешь смотреть на них по-другому. Надо смотреть на намерение и искренность этих людей, потому что сейчас российский рынок закрыт для тех, кто попытался высказаться. В Украине концертов нет, в Европе эти артисты не нужны. То есть, почему большинство артистов выбрали не Украину, а Россию? Потому что в Украине очень слабо работает рынок, если у тебя цель – заработать деньги, то все артисты изначально ориентировались на Россию. Там есть и комьюнити, и инфраструктура, и много денег. У нас в Украине с 2014 года идет война. Это предательство ощущается гораздо острее, потому что именно из-за войны, именно из-за того, что Россия напала на Украину, в Украине начался кризис, в Украине стало гораздо меньше возможностей оплачивать этих артистов, зарабатывать деньги этим артистам. Поэтому они просто поехали выступать в страну, которая стала причиной того, что в Украине все стало гораздо хуже. Надо это осознавать, потому что очень многие начинают говорить "какая разница" и "музыка вне политики". Да, конечно, есть артисты, которые думают, что они могут поехать в Россию, донести какие-то месседжи до российской аудитории, но, честно говоря, пообщавшись с российской аудиторией, чтобы ты им не говорил, ты для них не авторитет. Ты для них из Камароха, приехал их развлекать. Они все равно будут верить в свое, они все равно считают украинцев каким-то второсортным народом, как и все народы, которые они пытались окучить под себя. То есть как бы ты им ни плясал, все равно они не будут воспринимать тебя как супер-пупер артиста. Если у них будет выбор пойти на украиноязычного артиста или русского, они все равно выберут русского. Я не понимаю логики наших украинских артистов, потому что это очень подло ехать в страну, которая напала на твою страну. После этого приезжать в Украину, рассказывать, какие они молодцы, какие они патриоты. Я знаю, как работает шоу-бизнес, как быстро отмываются репутации, какие истории придумывают, чтобы отвлечь внимание от всего этого. Лично я в это не верю, а что касается украинского народа, пусть делают выводы и слушают свое сердце. Екатерина Павленко / Фото из пресс-службы группы Go_A К теме Искал, где лучше, – Коля Серга объяснил, почему все восемь лет войны строил карьеру в России Дети желали "сдохнуть", – как Екатерина Павленко получала угрозы из России Вы рассказывали, что после 24 февраля часть россиян от вас отписалась, а наиболее агрессивных вы заблокировали. Что "прилетало" от них в директ? Разное. Были дети, которые банально без агрессии писали: "Скоро Украина станет частью России". Когда я начала выставлять сторис с кадрами войны, начали писать: "Это вы сами себя бомбите". В первые дни войны у меня уже исчезла всякая толерантность, потому что еще до этого у меня были надежды, что все-таки дети не виноваты в том, что они родились в России и не должны страдать за родителей. Ибо мне оттуда писали очень много хороших детей, которые так же страдали от этого невежества. Мне было их искренне жаль, но когда начали писать мне такие штуки, я записала несколько агрессивных сторис – просто озвучила определенные вещи без всякой агрессии по отношению к конкретным людям. Но эти сторис раскрыли такой пласт негатива и подлинного отношения к Украине, что я поняла, что тех людей не изменить. Там такая политика, там такое воспитание с самого детства, люди живут в этой среде. То, что какая-то украинская артистка что-то там скажет, маловероятно, что это на кого-то повлияет. Хотя мы год с этими детьми жили, общались, они заходили в мои прямые эфиры, присылали мне подарки. То есть я пыталась подрабатывать психологом, потому что мне всегда очень жаль детей, особенно одиноких и тех, которых никто не понимает. Но потом ты просто видишь настоящее отношение этих людей к Украине, и ты понимаешь, что нет смысла что-либо доказывать этим людям. Ты один не справишься с этой машиной пропаганды, которая несется там уже много лет. Поэтому не следует держаться за эти иллюзии. Екатерина Павленко с фанами / Фото из пресс-службы группы Go_A Самых агрессивных я заблокировала, но когда начинают тебе в личку писать: "Ой, Катя, представляешь, у нас закрыли сегодня каток, потому что Украину бомбят. Как вы уже задолбали своими бомбежками, скорее бы вы сдохли"… Война вообще раскрыла много людей с той стороны, с которой мы не ожидали, потому что в кризисных моментах больше всего проявляются люди. У меня есть друзья, которые меня приятно удивили, есть друзья, которые меня разочаровали. Очень легко быть хорошим человеком, когда ты живешь в комфорте, когда ничего не угрожает тебе. Ты можешь одевать маску хорошего человека, и все будут воспринимать тебя как классного чувака. Но когда появляются такие штуки, то очень быстро все всплывает. Нам нужно за что-то жить, – о концертах Go_A за границей Сейчас вы сосредоточились на концертах за границей. Какую часть из них передаете на помощь Украине? Есть концерты, когда мы просто присоединяемся к какой-нибудь акции поддержки. Когда я была сама в Европе, в Италии, то присоединилась, во-первых, к Match for peace, которые организовывали наши украинцы. И также были мероприятия – большие и небольшие, которые организовывались нашими людьми, приехавшими в Европу – волонтерами, организациями. Я приходила, выступала там бесплатно, а сбор средств потом направлялся в фонды помощи Украине. Были масштабные акции, как мое выступление на стадионе Ювентус перед матчем Ювентус – Интер. Это была больше акция для привлечения внимания, потому что этот матч посмотрели миллионы людей. Это был выход на футбольное сообщество, потому что после этого начались очень важные процессы. Это был первый месяц войны, и очень много людей еще не очень многое понимали. Это выступление дало мне возможность дать потом интервью на топовых итальянских каналах и немного больше рассказать о том, что у нас происходит. А есть наши концерты. Еще до войны нас пригласили на топовые европейские фестивали и мы думали их отменить. Но потом на нас вышли организаторы фестивалей, и мы решили, что будем участвовать, ведь даже если ты поднимаешь украинский флаг на крупнейшем европейском фестивале, допустим, на Гластонбери, то это уже очень важная миссия. И то, что украиноязычная группа поет на таких сценах и может между песнями говорить вещи, которые волнуют Украину, тоже не то чтобы финансовая, но поддержка Украины. Средства, которые сейчас зарабатываем на концертах, мы жертвуем в поддержку Украины в разных сферах. И каждый из нас лично помогает простым людям. Деньги, которые кто-то заработал до войны, каждый из нас распоряжается ими сам, а есть фонд группы, который мы еще в марте, в первую неделю войны, отправили на харьковскую терроборону, помогли закупить автомобили на фронт, на ВСУ было пожертвование – очень большая сумма . Екатерина Павленко с группой Go_A / Фото из прессслужбы коллектива Продюсер Ирина Горова рассказывала, что сейчас артисты "работают за еду, за идею", ведь на благотворительных концертах деньги собирают фонды, которые и оплачивают им только перелет, проживание и райдер. Как в вашем случае? На фестивалях, организованных украинской стороной, это действительно так. А на фестивалях, организованных европейцами, у нас есть гонорар. Европейцы понимают, что даже если мы украинские артисты, нам нужно за что-то жить. Но этот гонорар мы не забираем себе, мы понимаем, что это возможность еще раз помочь Украине. Мы умудряемся распределять это так, чтобы всем хватило. Как к украинским артистам относятся в Европе? После Евровидения мы приехали, и у нас был очень сильный всплеск в Европе. У нас была целая куча приглашений на концерты, но очень много мы не смогли посетить из-за коронавируса, потому что тогда были очень сильные ограничения в определенных странах. Но ты приезжаешь в Европу, и к тебе относятся как к артисту – нет вопросов по звуку, нет вопросов по райдеру. То есть, ты чувствуешь, что приехал выступать. В Украине даже после Евровидения нам приходилось доказывать, что мы артисты, которые заслуживают элементарного уважения, что ли. Нам всем следует понять, что нужно поддерживать свое. Я не то чтобы жалюсь, я уверена, что каждый человек может добиться того, чего он хочет, не нужно ждать от кого-то поддержки, но хотелось бы, чтобы именно украинским артистам было больше внимания, потому что это проблема не только нашей группы. Этот комплекс неполноценности он до сих пор присутствует, и люди до сих пор ждут, чтобы где-то там похвалили, а потом мы поймем, что наш артист действительно достоин, чтобы его слушать. Но, честно говоря, меня это никогда не останавливало. Участник Go_A Игорь Диденчук сейчас играет и в группе Kalush Orchestra. Как "делите" его после победы ребят на Евровидении? У нас ни разу не возникало проблем. У нас были концерты без Игоря, когда было Евровидение. Он, когда пришел к нам в группу, уже, кажется, играл в группе Kalush, поэтому никто на него не давит. Он сам делает выбор и преимущественно в нашу пользу, за что мы ему очень благодарны. Игорь Диденчук из Go_A и Kalush Orchestra / Фото из инстаграма мультиинструменталиста Интересно Участник Kalush Orchestra приехал в Киев поездом "Стефания Экспресс": фото с вокзала Аморфные существовали всегда, – устал ли мир от войны в Украине Вы заметили, что мир устал от войны в Украине? Я бы не хотела концентрироваться именно на таких случаях. У меня были случаи, когда ты только начинаешь говорить за войну, сразу человек: "Нет, нет, нет, я не хочу этого слышать. Это где-то там у вас, я не хочу пускать эту информацию в свой дом". У меня буквально несколько дней назад в Брюсселе была такая ситуация. Но я хочу концентрироваться на людях, которые помогают. Аморфная часть общества всегда была. У нас даже в Украине есть люди, которые до сих пор не воспринимают войну как что-то серьезное, дальше живут своей жизнью и не разделяют боль, которую получили украинцы, которые пострадали больше. Это люди. Мне кажется, ждать от них того, на что они не способны, нет смысла. Надо просто сконцентрироваться на людях, которые действительно сочувствуют, умеют чувствовать, у которых открыты сердца для того, чтобы помогать другим людям. Вот и все.