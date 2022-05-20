На время войны многие остались без стабильного заработка, среди которых и украинские артисты. Продюсер Ирина Горова рассказала, за что работают музыканты.

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Как зарабатывают артисты во время войны

Основательница продюсерского центра MOZGI Entertainment призналась, что благотворительные концерты организуют не собственно звезды, а благотворительные фонды, и все средства направляются непосредственно к ним. Поэтому певцы ничего не получают благодаря концертам.

Артисты, которые сейчас ездят на концерты, ничего не получают. Они сами по себе не собирают деньги. Собирают деньги фонды, организующие эти мероприятия. Они платят артистам переезд, проживание, райдер. Артист приезжает и проводит выступление без гонорара. Заработка нет. Совершенно,

– призналась Ирина Горова.

Продюсер добавила, что в нынешнем положении знаменитости работают за идею. Им важно рассказывать миру о войне в Украине, чтобы о нас помнили и помогли завершить войну.

"Многие люди сейчас работают за еду, за идею, за восстановление, за надежду на то, что это все закончится. Основная идея этих мер – это собирание денег и поднятие вопроса войны в Украине по всему миру. Артисты, креативные люди, которые делают какие-то проекты, люди, которые приезжают на конференции, общаются... все рассказывают, что происходит в Украине. Потому что если бы мы молчали и не ездили, нас бы быстро забыли", – поделилась Горова.

Интервью Ирины Горовой: смотрите видео онлайн

Напомним, шоумен Юрий Горбунов также признавался, что не имеет заработка. Он проводит мероприятия для украинцев, а также волонтерит. Телеведущий рассказывал, что "с каждым разом труднее доставать деньги" на определенные нужды.

Ирина добавила, что каждый сегодня сражается на своем фронте – программисты пишут коды, артисты поют на благотворительных концертах.

Также продюсер анонсировала новый альбом от Нади Дорофеевой – на этот раз певица презентует пластинку с украиноязычными треками.