То, что музыка и культура не вне политики, теперь известно всем. Особенно остро это должно было почувствовать еще на концерте в Лужниках, где под знаками "Z" и российскими флагами выступили Гагарина, Газманов и другие "звезды эстрады" путинского режима, зная, что их солдаты убивают мирных людей. Украинские знаменитости воюют на своем фронте: выступают на благотворительных концертах за границей, дают интервью иностранным изданиям, ездят в военные и пишут новые песни, подпитывая дух борьбы. Некоторые (Андрей Хливнюк, Тарас Тополь, Женя Галич и многие другие) защищают Украину от врага.

Обратите внимание В Конотопе запретили включать русскую музыку в публичных местах

Почему следует отказываться от русской музыки и запрещать ее

Недавно в Конотопе Сумской области запретили транслировать и слушать русскоязычную музыку в публичных местах: в общественном транспорте, в кафе, ресторанах. Несколько иное решение приняли в Тернополе – запретить уличным музыкантам исполнять песни россиян.

К тому же русскую музыку могут запретить на государственном уровне. 29 мая группа народных депутатов зарегистрировала законопроект 7273-д . В карточке проекта указано, что это определенные изменения в законы "О культуре", "О кинематографии", "О телевидении и радиовещании". Нардепы инициируют запрет публичного исполнения русской музыки и фонограмм, транслирование русских музыкальных клипов и прочее.

Законопроект имеет целью ограничить доступ россиян к украинскому инфопространству, а зато продвигать наших артистов, поющих на родном языке, на радио, телевидении и в публичных местах. Это поможет не только популяризировать украинские песни, но и их идеи. Хотя некоторым украинцам до сих пор трудно отказаться от русской музыки, во время великой полномасштабной войны уже нет сомнений, что русская и русскоязычная музыка крайне ненужна.

Самое первое и самое важное, о чем следует помнить: слушая русские песни, вы невольно поддерживаете агрессора и войну. Прослушивание с музыкальных платформ приносит доход исполнителю, а он от этих средств отдает определенную сумму на налоги. Куда идут эти деньги, всем понятно – только в день, по подсчетам западных СМИ, Кремль тратит на войну, снаряды и ракеты около 900 миллионов долларов. И неважно, поддерживает ли российский певец Украину, или придерживается нейтральной позиции: его деньги все равно становятся доходом для войны. Хотя в законопроекте запреты не будут касаться тех, кто выступает против военной агрессии.

Отказываясь от русского, мы ничего не теряем

Украинская музыка и шоу-бизнес неоднократно доказывал миру, что наши песни наравне с европейскими и даже американскими хитами. Чего стоит только "Stefania" Kalush Orchestra, завоевавшая первое место на Евровидении-2022, помогла побить рекорд на Spotify (обойдя российского артиста) и занимала места в топовых мировых музыкальных рейтингах.

Kalush Orchestra – Stefania: смотрите видео онлайн

Лидер группы Kalush Orchestra и другие звезды не раз замечали: популярность их песен сможет продемонстрировать Европе, что у нас совсем не хуже (а, может, и лучше) хип-хоп культура. К тому же среди рэперов у нас есть немало знаменитых звезд на весь мир – например, Alyona Alyona, выступавшая на фестивале Sziget в Будапеште, Vogue называл ее самой неожиданной звездой рэпа, а The New York Times сравнивал с американской исполнительницей Азалией Бенкс.

Среди поп-музыки бешеную популярность в Европе и Латинской Америке получила Настя Каменских, с певицей Тиной Кароль записал хит даже Snoop Dogg, а Джамала (известная не только в попжанрах, но и разбирающаяся в джазе, соул и фанк исполнениях) собирает тысячи по всему миру. Нельзя не упомянуть о KAZKA, хиты которой занимают первые места в чартах.

Украинские рок-группы также знамениты в мире: это и The Hardkiss, "Океан Эльзы" и "Антитела", с которыми записал дуэт британский исполнитель Эд Ширан.

Эд Ширан и "Антитела" – 2step: смотрите видео

Отдельного внимания заслуживают те коллективы, которые почему-то недооценены украинцами, но безумно популярны в мире. Go_A, ONUKA, "ДахаБраха", "Dakh Daughters" – эти группы, прежде всего, известны тем, что используют в своих песнях фолк-мотивы, распространяя украинскую культуру. Go_A покорили мир и музыкальные чарты после Евровидения-2021, ONUKA и ее разнообразием инструментов увлекаются даже в далеком Китае, а музыку "ДахаБраха" используют для клипов дизайнеры с мировым именем.

Но если все эти исполнители и группы кажутся чем-то банальным, в Украине достаточно фрешменов – музыкантов, которые еще не стали популярны на большую аудиторию, но завоевали огромную привязанность в небольшом кругу. Среди них:

Палиндром, pashee, Рома Майк, Skofka (рэп),

the last passenger, Mistmorn (постпанк),

Похоже, Марный (инди-рок),

dity inzheneriv, zfeelz (альтернативный рок).

Но даже на украинской музыке все не заканчивается. Музыканты из тех стран, которые поддерживают нас словом и оружием, тоже достойны внимания. Есть немало польских рэперов и репер, певцов (например, Ochman из Евровидения-2022), английских исполнителей (там популярны не только Эд Ширан или Элтон Джон) или американских.

Что об этом думают звезды

Украинская певица Светлана Тарабарова имеет на этот счет свое мнение, о чем рассказала 24 канала.

Нужна ли нам российская музыка? Я уверена, что нет! Все русское убивает. Медленно, коварно, но убивает. Должны ли мы запрещать? Нет, мы свободная страна и подсознательно наши люди против любых запретов,

– убеждена звезда.

"Этот запрет должен быть внутренним, это должно диктовать совесть, сердце. Мы уже доказали всему миру, что сознательная нация, поэтому только так, только сознательными шагами мы победим врага. Об этом надо говорить, это нужно объяснять детям, воспитывать их на хороших примерах, и тогда все точно будет Украина!".

Продюсер Вадим Лисица также считает, что российская музыка – это неуместно и неправильно во время войны. Он рассказал ситуацию, в которой недавно оказался его знакомый.

Я неделю назад общался с диджеем, работающим на свадьбах в Мукачево. Он ко мне обратился: "Как ты думаешь, стоит ли играть на свадьбах русскую музыку, ее постоянно заказывают люди, хотят услышать русскоязычные песни, под них погоцать. Я ему говорю: "Россияне идут на нас войной, они убивают наших людей, органично оно не вписывается в ту картину мира, которая есть",

– сказал Лиса.

"Во-вторых, очень много украинской музыки, украиноязычной, которая поднимает настроение и заставляет танцевать. В-третьих, есть много англоязычной музыки, испанской, французской, которую тоже можно слушать и использовать на свадьбах. Это такой яркий пример реальной ситуации. Он вернулся с этой свадьбы и сказал, что выключил всю русскоязычную музыку и свадьба была очень хорошей, веселой и все было хорошо", – добавил он.

Продюсер считает, что нужно уменьшить распространение российских песен в информационном пространстве, чтобы вместо этого распространять свое, украинское.

"Я общаюсь с авторами, которые долгие годы работали на Россию, писали русские песни, сейчас они все отменили, не работают с ними, и они сейчас пишут украиноязычные песни. Надо, чтобы для этих песен было место – и в радиоэфирах, и в интернете, на диджитал-платформах. Поэтому нужно полностью исключать российские песни и включать украинские. Это моя позиция и мое мнение", – подчеркнул Вадим Лисица.

Подытожим, что у каждого есть возможность забыть о русской музыке и найти что-то большее и лучшее. Оно уже не будет навязанным, а будет своим осознанным выбором. Запрет русской музыки будет также способствовать популяризации украинских песен, их распространению.