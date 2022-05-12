Рэперы из группы Kalush Orchestra поехали на Евровидение-20222 и стали рупором Украины на международной арене. Поэтому пользователи инстаграма умоляют их использовать этот шанс, чтобы рассказать миру о трагедии в Мариуполе, чтобы добиться экстракции из "Азовстали".

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В своем инстаграме с 89-тысячной аудиторией к Kalush Orchestra обратилась Alina Pash, уступившая им место на Евровидении. Она просит рэперов выступить с призывом "организовать процедуру экстракции наших военных из Мариуполя", хотя понимает, что подобные заявления могут стоить Украине победы.

И даже если организаторы осмелятся применить любые санкции против Украины из-за политического обращения со сцены, то разразится скандал, который придаст еще большую громкость голосу Украины, еще большие шансы действительно организовать процедуру экстракции наших воинов из Мариуполя,

– считает Alina Pash.

"Ни одна победа на конкурсе не стоит человеческой жизни, поэтому этот риск нужно принимать", – добавила артистка.

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В Kalush Orchestra также обратился рэпер из Львова Otoy, брат которого считается пропавшим без вести на "Азовстали". Его поддержали более 26 тысяч пользователей.

"Группа Kalush имеет уникальную особенность быть самым громким народным рупором в ситуации, сложившейся прежде всего на "Азовстали". Требуйте от группы Kalush упоминания о требовании процедуры экстракции и спасения всех защитников, раненых "Азовстали". Представители группы будут говорить, что любые высказывания невозможны из-за правил конкурса, но можем ли мы предположить, что кто-то из представителей конкурса будет против высказывания группы в борьбе за жизнь украинских воинов?" – написал Otoy.

Рэпер Otoy просит Kalush Orchestra заговорить о Мариуполе: фото

Почему Kalush Orchestra не может этого сделать

В комментариях к посту Otoy солистка группы Go_A, которая представляла Украину на Евровидении-2021, напомнила, что это аполитичный конкурс, поэтому подобные призывы не только запрещены правилами, но и неинтересны публике, которая ждет праздника.

Наиболее обидно здесь даже не дисквалификация и штраф, а то, что это не та аудитория. Там всем это по барабану. У людей праздник,

– объяснила Екатерина Павленко из Go_A.

Скриншот из инстаграммы Otoy

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