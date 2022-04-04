На стадионе перед матчем выступили солистка украинской группы GO_A Екатерина Павленко и итальянская певица Gaia. Вместе они исполнили известную песню Джона Леннона – Imagine.

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Исполнение именно этой песни перед многомиллионной аудиторией имело целью в очередной раз привлечь внимание всего мира к войне в Украине и призвать всех объединиться для достижения мира, – рассказала группа Go_A.

Сообщалось, что выбрал ее президент Серии А. Он объяснил, что именно эта песня "имеет универсальный текст, она о надежде, ее изучают в школах, чтобы дети получили представление о ценностях мира, братства и толерантности".

Смотрите выступление Екатерины Павленко и итальянской певицы Gaia