На пропагандистские упреки о притеснениях русскоязычных в Украине Оля Полякова всегда отвечала, что она – "русскоязычная певица, которая собирает стадионы с русскими песнями". Однако в будущем хочет петь на родном языке, звезда уже работает над украиноязычным альбомом.
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Почему Оля Полякова будет петь на украинском
Абсолютно все говорят, что мой голос на украинском звучит совсем иначе – душевнее, выше, нежнее. Потому что украинский язык звучит от души. И я совсем по-другому стала звучать. Я открываю для себя это, это так мотивирует,
– объяснила певица.
Сейчас у Оли Поляковой шесть украиноязычных песен, которые она "катает в турах" по Европе и США. Однако за лето ее репертуар значительно пополнится.
"Я к осени собираюсь записать целый альбом украиноязычных песен, где Оля Полякова будет совсем другой. Она будет мелодичнее, искреннее и глубже", – делится артистка.
Однако менять сценический образ "королевы ночи" Полякова не планирует. Душевные украиноязычные песни она будет петь вместе со "Шлепками", "Лед тронулся" и другими. "Мне казалось в начале войны, что музыка никому больше не нужна, и все бесполезно. А сегодня понимаю, что без музыки никуда. Сегодня она поддержка. Я вижу это на каждом своем концерте", – заявляет знаменитость.
В апреле Оля Полякова выпустила украиноязычную колыбельную на мелодию Скорика, из-за которой поскандалила с Оксаной Билозир:
- она обвинила коллегу в нарушении авторских прав, потому что та перепела "Мелодію" Скорика, которая известна как "Свіча" в ее исполнении. Более того, Билозир угрожала Поляковой судом;
- артистка записала Билозир видеообращение, в котором заявила, что "сейчас не ко времени устраивать срачи, писать глупость и неуместность в соцсетях;
- в ответ та упрекнула Поляковой за кокошник и дружбу с "коронованными страны-агрессора", то есть с Филиппом Киркоровым.