Победительница Евровидения-2016 – едва ли не первая звездная мама, которая вывезла сыновей за границу из-за войны с Россией. Она быстро решила, что полетит с ними в Турцию, оставит на сестру, а сама по всей Европе будет пением собирать деньги для ВСУ.

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Я эвакуировала детей в Турцию, и прекрасно понимаю тех, кто стремится обезопасить малышей. Понимаю и то, что не всегда есть четкий план после пересечения границы,

– сказала Джамала.

Она призналась, что ее с сыновьями была готова принять победительница Евровидение-2012 – певица Лорин из Швеции, и даже совсем незнакомые люди. Однако артистка остановилась в Стамбуле. Джамала попросила всех своих зарубежных друзей не оставлять украинок в беде.

"Если можете – приютите матерей с детьми. Помогите им немного "выдохнуть" в теплых мирных домах", – написала певица.

Трогательное сообщение она дополнила фото с сыновьями – 3-летним Эмиром и Селим-Гираем, которому в июне будет 2 года. Это впервые с момента эвакуации Джамала показала малышей. Судя по кадрам, у тети в Стамбуле им удобно.

Джамала с сыновьями в Турции: фото

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Полный текст публикации Джамалы:

С начала войны многие предлагали принять мою семью у себя дома. Loreen приглашала в Стокгольм, писали и совсем незнакомые люди, и это особенно умиляет. Ведь жители разных уголков планеты абсолютно искренне помогают всем, чем могут.