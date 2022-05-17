Благодаря Kalush Orchestra украинская песня зазвучала на всю Европу. Рэперы не только привезли домой победу, но и подняли боевой дух всей страны. Отблагодарить их взялась Укрзализница – назвала поезд Киев – Ивано-Франковск "Стефания Экспресс". В нем уже проехался свирельщик из рэп-группы Игорь Диденчук.

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Участник Kalush Orchestra проехался поездом "Стефания Экспресс"

На поезд "Стефания Экспресс" Игорь Диденчук сел во Львов, а утром 17 мая прибыл в Киев. На перроне его встретили фанаты журналисты, и все в розовых панамах, даже проводницы. "Ну и розовые панамы теперь с нами", – заявили в Укрзализнице.

Он приехал на поезде Ивано-Франковск – Киев, которому железная дорога дала имя "Стефания Экспресс" – как знак смелости музыкантов, которые, рискуя быть дисквалифицированными, после своего выступления призвали к спасению Мариуполя и военных из Азовстали,

– говорится в сообщении.

Интересно, что за теплую встречу Игорь Диденчук отблагодарил песней. На свирели он сыграл победную песню Евровидение-2022 Stefania.

Игорь Диденчук из Kalush Orchestra на вокзале в Киеве / Фото Укрзализницы

Игорь Диденчук – участник группы Kalush Orchestra, мультиинструменталист, свирельщик из Луцка, умеет играть уже на 30 музыкальных инструментах. На Евровидении был дважды. В 2021 году он представлял Украину в составе группы Go_A с песней SHUM.

Что известно о поезде Киев – Ивано-Франковск "Стефания Экспресс"

Новое название Киев – Ивано-Франковск получил 15 мая, на следующий день после победы Kalush Orchestra на Евровидении-2022. Это первый в мире поезд в честь мамы – Стефании, которая воспитала лидера рэп-группы Олега Псюка. На вокзалах в Киеве, Калуше и Ивано-Франковске "Стефания Экспресс" будут встречать песней Stefania.

Интересно, что эту инициативу Укрзализница запустила до конца 2022 года.