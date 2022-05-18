После скандала с Евровидением, где участники Национального жюри не дали достойных баллов дружественным странам-соседям, в Общественном пошли на новые шаги. Уже со следующего года все желающие могут присоединиться к процессу формирования состава жюри.
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"У Общественного на радарах есть недовольство нынешним жюри. Со следующего года одной из новаций формирования жюри будет open call. Все граждане, которые будут желать, смогут предложить свою кандидатуру, которая, по их мнению, имеет опыт и вес в этой сфере. После этого сделаем голосование на сайте и согласуем кандидатур с ЕМС. В результате будет сформировано профессиональное жюри, как будет голосовать за финалистов Евровидения в следующем году", – рассказал Николай Чернотицкий.
Николай Чернотицкий на пресс-конференции во Львове / Фото 24 канала
Он добавил, что формировать жюри во время войны было непросто, но никто не оказывал влияния на выбор членов жюри. Судей выбирали, учитывая их опыт. Ему жаль, как руководителю Общественного, что Польша не получила высокие баллы, но, как функционер, он не имеет права вмешиваться в работу жюри.
"Каждый член жюри голосует секретно и отдельно друг от друга. Они не могут договариваться, не знают, каким будет итоговый результат поставленных ими баллов. Их позиции вводятся под наблюдением нотариуса в систему ЕМС, которая подсчитывает баллы для стран", – пояснил глава правление.
Почему возник скандал вокруг Евровидения в Украине
- Екатерина Павленко объявила баллы украинского национального жюри в прямом эфире гранд-финала. Их разделили так: Великобритания – 12 баллов, Португалия – 10 баллов, Нидерланды – 8 баллов, Греция – 7 баллов, Швейцария – 6 баллов, Азербайджан – 5 баллов, Швеция – 4 балла, Австралия – 3 балла, Армения – 2 балла, Чехия – 1 балл.
- В свою очередь Литва и Польша (и другие страны) отдали Kalush Orchestra 12 баллов. Неблагодарность украинского жюри за поддержку нашей страны возмутило зрителей.
- Представители национального жюри Украины по-разному комментировали свои оценки: Ирина Федишин пыталась убедить, что отдала Польше 10 баллов (а действительно поставила Польшу на 10 место), Вадиму Лисице стало досадно, но свои баллы он назвал принципиальными.
- В состав Национального жюри входили:
Ирина Федишин – эстрадная певица;
Вадим Лисица – продюсер, режиссер телевизионных шоу;
Лукьян Галкин – украинский киновед и кинокритик, педагог;
Андрей Капраль – певец, солист вокальной формации "Пиккардийская терция", аранжировщик;
Андрей Яцкив – мультиинструменталист, дирижер, получил Грэмми в качестве продюсера за лучший саундтрек 2019 года в сериал "Чернобыль".