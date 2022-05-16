Украинская группа Go_A, которая стала известна на весь мир после Евровидения-2021, поедет на масштабный фестиваль Glastonbury-2022. Коллектив поделился новостью с поклонниками.
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Go_A выступят на Glastonbury-2022
Друзья, у нас удивительная новость! Мы едем на Glastonbury-2022! Этим летом мы сыграем на легендарном британском фестивале Glastonbury-2022. Этот фест является одним из самых масштабных музыкальных событий, на которые съезжаются сотни тысяч людей со всей планеты.
– рассказал группа.
На сцене этого фестиваля выступали самые известные артисты за всю историю мероприятия. Для Go_A будет историческим событием выступить на Glastonbury-2022.
"Для нас невероятная честь видеть название нашей группы в лайн-апе этого года. Обо всем, что болит, и все, что теплится внутри, мы споем с одной из самых больших сцен — John Peel Stage, которую еще называют "Сценой новой музыки". Своего времени выступление на этой сцене открыло миру таких легенд, как Florence + the Machine, The XX, Daughter, The Killers, London Grammar и многих других. Звучит как мечта, правда? Будем творить музыкальную историю вместе!" – поделились в Go_A.
Go_A выступит на Glastonbury / Фото с инстаграма группы
Glastonbury-2022: что известно
- Музыкальный фестиваль Glastonbury является ежегодным с 1970 года.
- Масштабное событие пройдет в Великобритании. В 2022 году фест состоится вживую впервые за последние два года. Поэтому билеты, которые покупали на событие в 2020 году, автоматически становятся пропусками на 2022 год.
- Начнется фестиваль в среду 22 июня, а завершится 26 июня в субботу. Хедлайнером мероприятия избрали американскую звезду Билли Айлиш. "Это чувствуется как идеальный момент для нашего возвращения, и я не могу дождаться!" – рассказывала артистка.