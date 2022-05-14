В финале Евровидения-2022 Италия выступила под номером 9. Это первый выход Махмуда и Бланко на главную песенную сцену Европы, ведь они, как представители страны-основательницы, обходят оба полуфинала. К тому же именно их Родина принимает еврофанов, что гарантирует выход в финал.

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Италия в финале Евровидения-2022

Харизматичный дуэт спел трек Brividi, что в переводе с итальянского – "Мурашки". Он о свободе любить и выражать любовь без ограничений, не опасаясь собственных ошибок и недостатков. Съемки клипа на песню проходили в Амстердаме и концертном зале Musis в Арнеме, Нидерланды. За первые две недели после выхода видео набрало 25 миллионов просмотров на ютубе.

Постановка на Brividi была минималистичная, с использованием только световых эффектов. Однако Махмуд и Бланко сумели покорить сцену Евровидения-2022, им подпевала вся арена Pala Olimpico. После выступления ребят наградили бурными овациями, которые не утихали еще долго, ведь большинство еврофанов в зале – их соотечественники итальянцы.

Евровидение-2022 – Италия – Махмуд и Бланко – Brividi: смотрите видео

К слову, Brividi побила рекорд по количеству прослушиваний на Spotify в Италии, а также попала в мировые чарты – достигла 5 строчки на Spotify Global Top 50 и 15 позиции в Billboard Global 200.

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Интересно, что итальянцы поддерживают участников из Украины Kalush Orchestra. В преддверии финала они замиксили свои конкурсные песни Brividi и Stefania. Тимофей из рэп-группы даже сыграл трек Махмуда и Бланко на свирели.

"Йо, как вам микс Brividi и Стефания? Искренне благодарим Италию за поддержку", – благодарил страну Олег Псюк из Kalush Orchestra.

Напомним, сейчас букмекеры прочат Италии пятое место на Евровидении-2022. Ее опережают только Украина, Швеция, Великобритания и Испания.