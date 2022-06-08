После начала полномасштабного вторжения Екатерина Павленко хотела ехать в Ворзель, но туда взорвали мост, поэтому она отправилась в Черкасскую область. Первое время она не могла выступать, потому что чувствовала, что не время. Впоследствии ей было предложено выступить на марафоне Save Ukraine, на что она согласилась.

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С этого момента начались ее благотворительные концерты по Европе, и после выступления на стадионе в Турине ей предложил пожить в Милане итальянский союз авторов SIAE.

У меня есть возможность оставаться в их апартаментах в моменты, когда есть паузы в несколько дней, чтобы не возвращаться в Украину, потому что сейчас очень сложная ситуация с транспортом и пересечением границы. Могу сказать, что дальше Украины, то острее реагируешь на новости. В Киеве я спокойно засыпала во взрывы, а в Милане только открываешь утром глаза, сразу включаешь телефон и читаешь новости,

– поделилась Екатерина.

За границей Павленко предстала перед трудностями в быту, но не жалуется – говорит, что живущие в оккупации люди или переехавшие в центры для переселенцев страдают гораздо хуже.

"Не думаю, что будет уместным жаловаться. Да, пришлось вспомнить, как топить печку, жить без коммуникаций в доме и стирать руками, но есть люди, которым гораздо труднее. Помню, как впервые проснулась ночью в Кракове от приснившихся" сирены и взрывы. За полтора месяца эти звуки уже стали настолько привычными, что это как звук стрелки часов – перестаешь замечать. Сейчас я в Украине, не живу за границей. Выезжаю туда только на выступления", – добавила Екатерина.



Екатерина Павленко на концерте в Хельсинки / Фото с инстаграмма коллектива

Одной из причин, почему Катя вернулась в Украину, стало творчество: "Почти месяц провела в постоянных переездах. В таком ритме появлялись идеи, но без доступа к студии они так и остаются идеями. Сейчас у меня есть возможность жить в Милане, но нет возможности писать там музыку, а без нее все вокруг теряет смысл".