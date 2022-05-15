Британский музыкант и гитарист Сэм Райдер выступил на Евровидении-2022 под номером 22. Исполнитель однозначно понравился публике и сорвал громкие аплодисменты зала.
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Сэм Райдер покорял европейскую публику эффектной постановкой, мощной песней и оригинальным черным костюмом с блестками. Он вышел на сцену без балета, сосредоточив внимание зрителей на себе.
Сцена международного конкурса подсвечивалась темно-синими и серебристыми цветами, имитируя эффектный полет в космосе. Также публику захватила эффектная конструкция позади Сэма, которая тоже переливалась разными цветами.
Евровидение-2022 – Великобритания – Сэм Райдер – Space Man: смотрите видео
Что известно о Сэме Райдере и его песне
- Музыкант Сэм Райдер получил первую славу благодаря социальной сети текток. Он снимал музыкальные каверы на песни во время пандемии коронавируса и начал делать это в марте 2020 года.
- Благодаря безупречному вокалу и эффектным роликам артист завоевал немалую аудиторию фанатов, а среди его подписчиков были и знаменитые Сиа, Джастин Бибер, Элтон Джон.
- К концу 2020 года Сэм Райдер стал известен в Великобритании и других странах мира. Он подписал контракты с большими лейблами и продолжает развивать свою карьеру.
- В своей конкурсной песне Space Man британский артист иронизирует над богатыми людьми, тратящими свои средства для того, чтобы попасть в космос. В треке он якобы летает в космосе, но остается человеком и хочет вернуться домой.