Во время финала Евровидения-2022 в зале конкурса ощущается безумная поддержка Украины. Kalush Orchestra, несмотря на возможную дисквалификацию, не побоялись сказать на весь мир о трагедии "Азовстали".

Важно Драйвовые Kalush Orchestra покорили публику Евровидения-2022 в финале: видео выступления

Солист коллектива Олег Псюк после выступления поблагодарил публику и обратился к мировому сообществу спасти защитников Мариуполя, которые уже почти 3 месяца в окружении продолжают героически оборонять город.

Я хочу попросить у вас всех. Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю. Помогите "Азовсталю". Сейчас!

– сказал Олег.

Отметим, на последних секундах микрофон Олега хотели выключить, поскольку слова было слышно не четко.

Kalush Orchestra призвали спасти бойцов Мариуполя: смотрите видео онлайн

После выступления в первом полуфинале коллектив подвергли критике за то, что на конкурсе не упоминают о трагедии в Мариуполе. Однако согласно правилам конкурса, участникам запрещено открыто "политизировать" шоу, поэтому войну в Украине организаторы стараются обходить. Поэтому, чтобы избежать дисквалификации или штрафа, ребята из группы на сцене не говорили о войне в Украине. За день до второго полуфинала в своем инстаграме они опубликовали фото раненых бойцов "Азосталя" и призвали организовать процедуру экстракции.

Директор группы напомнил, что Kalush Orchestra уже столкнулись с политической цензурой на конкурсе "Евровидение-2022". Сначала номер имел довольно сильное и четкое выражение о войне в Украине и четкий месседж. Но его запретили, ссылаясь на политизацию. На Евровидении запрещено упоминать политику.

В финале ребята рискнули и на весь мир прокричали о том ужасе, который переживают защитники блокадного Мариуполя.