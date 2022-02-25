Будут защищать Украину: какие знаменитости меняют инструменты на оружие

Украинские знаменитости не только обращаются к народу с поддержкой, но и помогают делом. Александр Положинский, Тарас Тополя и другие звезды вступили в ряды теробороны.

Ночью 24 февраля российская армия вторглась на территорию Украины. Но украинские бойцы отбивают наступление врага, а на помощь идут и знаменитости. Несколько звезд вступили в ряды территориальной обороны.

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Андрей Хлывнюк из "Бумбокса"

Певец сообщил в инстаграм-сторис, что получил оружие.



Хлывнюку выдали оружие / Фото из инстаграм-сторис



Хлывнюку выдали оружие / Фото из инстаграм-сторис

Олег Сенцов

Режиссер Олег Сенцов призвал украинцев делать все для того, чтобы сопротивляться агрессору. Он опубликовал фото в форме.

Мало пишу, потому что много дел. Враг хочет уничтожить Украину и ее народ. Все к оружию! Идите в военкоматы, вступайте в ряды ВСУ, записывайтесь в самооборону, сдавайте кровь, помогайте фронту, оказывайте сопротивление в тылу агрессора. Смерть оккупантам! Слава Украине,

– написал Олег Сенцов.



Олег Сенцов / Фото из фейсбука Олега Сенцова

Тарас Тополя и "Антитела"

Музыканты коллектива присоединились к Территориальной обороне ВС Украины. 25 февраля они выпустили новый альбом и окончательно сменили инструменты на оружие.

Сегодня мы сменили свои музыкальные инструменты на оружие для защиты Украины и присоединились к ВСУ. А вам, наши дорогие поклонники, женщины, которые ждут своих мужей и наши дети, наше будущее поколение – слушайте, загружайте. Передавайте дальше и объединяйтесь. В единстве сила и победа,

– поделились артисты.

Александр Положинский

Сашко Положинский еще 15 февраля подписал контракт с Вооруженными силами Украины. Он будет проходить службу в резерве.



Саша Положинский / Фото из инстаграма Положинского

Фагот из ТНМК

Олег Михайлюта рассказал "Фактам", что так же намерен оборонять Киев.

"Я знал, что с Украиной все будет в порядке, но и понимал, что такое возможно. Не хочется верить, что это произошло. Верю, что все будет хорошо. Интересно лишь понять, какой ценой. То, что я верю в каждого украинца и в каждого человека, который живет с украинской идеей – 100%.

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