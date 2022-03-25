Телеведущий Алексей Суханов жил до 2014 года в России. В этом году он получил украинское гражданство и отрекся от страны, где родился.

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Алексей Суханов в терробороне

Ведущий остался в Киеве и именно там подписал контракт с вооруженными силами. Теперь он ждет заданий.

"Украина сегодня является символом чести и мужественной борьбы за свое будущее. За право на свободный выбор — какой будет Украина, куда будет двигаться и как будет жить... Не просто так погибают наши солдаты, добровольцы, все ради того, чтобы каждый из нас раз и навсегда понял, насколько важна свобода, независимость, принципиальная позиция", – подчеркнул Алексей Суханов.

Заметим , телезвезда осудила признание Кремлем боевиков еще 22 февраля, перед началом полномасштабной войны. Тогда он не только отказался от России, но и добавил: "У меня вызывает отвращение и презрение чье-то желание унизить право на свободу выбора, независимости".

Телеведущие в терробороне