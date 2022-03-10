Почти с начала русского наступления Даниэль Салем служит своему родному городу с другими мужчинами. 38-летний одессит готовится к возможной атаке российских войск, однако не теряет пыл и дух, которым тоже полны все его собратья.
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Служение другим – это арендная плата, которую вы платите за свою комнату здесь, на Земле. С гордостью служу тебе, моя Украина! За каждого из вас, ребята, буду стоять горою! Через 12 дней мы стали семьей!
– эмоционально написал Салем.
На снимке 27 мужчин с Даниэлем в центре одеты в военное снаряжение и имеют оружие в руках.
Даниэль Салем с собратьями в территориальной обороне Одессы / Фото из инстаграмма ведущего
Реакция сети
Подписчики 38-летнего мужчины умилились от такого фото с украинскими легкими, поэтому засыпали их комментариями. Среди них была и певица Злата Огневич и психолог Елена Друма:
- "Героям Слава! Я вами горжусь";
- "Пусть вас всех Бог хранит!";
- "Слава Украине! Спасибо!!!! Пусть вас Бог бережет";
- "Молимся за вас, наши защитники";
- "Город может спать спокойно";
- "Спасибо!";
- "Пусть прибудут ангелы с вами, ребята";
- "Любим Вас, мои хорошие. Одессу безгранично любим! Украина!"
Ранее Даниэль Салем публиковал в инстаграмме миловидное видео, где его маленькая дочь общается с ним по видеосвязи, пока тот – в территориальной обороне города.
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