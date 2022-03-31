Андрей Фединчик общается с любимой и сыном с помощью видеосвязи. Пока он защищает Украину, семья находится в безопасном месте.

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Наталка Денисенко о муже и войне

Артистка вспомнила, как еще до войны любимый сказал: "Если что-то случится, не раздумывая уйду в оборону". Тогда Наталья на эмоциях отвечала, что не пустит, пусть воюют те, кто на это учился, на что Андрей ответил: "Наташа, если все будут так думать, то кто тогда уйдет?".

Во второй день войны Фединчик договорился, что его примут в батальон. Тогда Наталья восприняла это как должное, но все равно каждый день ужасно переживает.

Я совсем не осуждаю тех мужчин, которые сейчас оберегают своих женщин или занимаются другой помощью. Каждый воюет как может. Даже мы, мамы с детьми, не сидим без дела, потому что понимаем – это наша общая война, в ней нет ни одного безразличного украинца,

– подчеркнула Денисенко.

Актриса призвала всех быть полезными, делать все для победы, объединяться, набираться терпения. Сейчас у всех украинцев только одна цель – сохранить максимум жизней, наше государство, навсегда выгнать из наших земель российскую армию.



Наталья Денисенко общается с мужем / Фото с инстаграмма актрисы

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